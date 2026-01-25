70 שנה לאחר פרשת "עסק הביש", הפרשה שהפילה ממשלות וטלטלה את המדינה, פרופ' נחם אילן, ראש הקרן להנצחת קדושי קהיר, משוחח עם עו"ד תמיר דורטל בפודקסאט "על המשמעות" ומציג עדויות חדשות המטילות צל כבד על בכירי המערכת דאז.

במוקד הראיון נחשף יחסו של שר הביטחון משה דיין לאסירי הפרשה עם שחרורם ב-1968. לדברי פרופ' אילן, במפגש עם המשוחררים ששילמו מחיר אישי כבד בכלא המצרי, הטיח בהם דיין: "אם זה היה תלוי בי, גם היום הייתם נשארים בכלא". אמירה זו חושפת את התנגדותו של דיין לעסקת החילופים שנכפתה עליו, ואת הניכור המוחלט של המערכת כלפי שליחיה.

הראיון מנתח את שרשרת הפיקוד שאפשרה את המחדל: ראש הממשלה משה שרת מודר לחלוטין מקבלת ההחלטות וניזון מדיווחי רדיו, שר הביטחון פנחס לבון נבלם ונוטרל על ידי הרמטכ"ל משה דיין ומנכ"ל משרד הביטחון שמעון פרס ואילו דוד בן גוריון הטיל את צילו על המערכת כולה משדה בוקר.

לצד המחדל המערכתי והטיוח, חושף אילן את גבורת היחידים: התאבדותו בכלא של איש המודיעין מאיר (מקס) בינט כדי למנוע הישג תעמולתי למצרים, וצוואתו המצמררת של ד"ר משה מרזוק הי"ד, שביקש מאחיו רגע לפני התלייה: "אל תנקום את דמי".