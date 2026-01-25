מחבל פלסטיני המזוהה עם חמאס ניסה הבוקר (ראשון) לדרוס שוטר בכביש 60 צפונית לרמאללה - ונוטרל.

תחילת האירוע בדיווח שהתקבל הבוקר במוקד 100 של המשטרה, אודות רכב פלסטיני שנסע במהירות מופרזת ובפראות, תוך שהוא מסכן את משתמשי הדרך בקטע שבין היישוב שילה לצומת המשטרה הבריטית. שוטרי תנועה ממרחב שומרון הוזעקו למקום, איתרו את הרכב והורו לנהג לעצור בצד הדרך.

כאשר השוטר ניגש לעבר הרכב, הוא שמע את הנהג לוחץ על דוושת הגז והבחין בו מושיט יד לעבר המושב שליד הנהג. השוטר, שחש סכנה מיידית לחייו ביצע ירי לעבר הרכב. הנהג, שניסה להימלט, נסע לאחור והתנגש בבטונדה הממוקמת בזירה.

השר איתמר בן גביר הגיב: "מגבה את השוטר שפעל בציר כביש 60 במרחב שומרון. מי שמסכן את השוטרים שלנו חייב להיות מנוטרל. נגמרו הימים שסיכנו שוטרים ללא תגובה. מברך את השוטר שפעל, יש לו גיבוי מלא ממני. משטרת ישראל תמשיך לפעול נגד עברייני הרכב והפושעים ולמען המשילות בכל מדינת ישראל".