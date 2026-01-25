שבוע קריטי נפתח בכנסת עם שני מהלכי חקיקה מרכזיים שנמצאים על המסלול. חוק הגיוס יעלה לדיונים מואצים בוועדת החוץ והביטחון בדרך להצבעה בקריאה שנייה ושלישית בעוד תקציב המדינה צפוי לעלות מחר (שני) להצבעה במליאה בקריאה ראשונה.

במערכת הפוליטית מעריכים כי התקציב לא יתקדם לקריאה שניה ושלישית במליאה לפני שחוק הגיוס יעבור את מבחן ההצבעה במליאה.

למרות שש"ס ודגל התורה הודיעו על תמיכה בתקציב המדינה בקריאה ראשונה, המפלגות החרדיות הבהירו כי הן לא יאפשרו את התקדמותו לאישור סופי לפני שחוק הגיוס יעלה להצבעה.

הייעוץ המשפטי של הוועדה צפוי לתמוך בחקיקה, בהתאם לשינויים שייכתבו בנוסח החוק. עם זאת, לא ברור אם תמיכה משפטית תספיק כדי לשכנע את המתנגדים בקואליציה לחוק.

במקביל, מתנגדי החוק בקואליציה טוענים כי לחוק אין רוב קואליציוני. בסביבת נתניהו מבינים כי כישלון להעביר את חוק הגיוס עלול לסכן גם את אישור התקציב ואף להוביל לפיזור הכנסת.