עימות בבית המשפט | בן גביר לעיתונאים: דוברים של היוע"משית צילום: ערוץ 7

בית המשפט המחוזי בירושלים דן היום (ראשון) בעתירה שהגישה קצינת המשטרה רב-פקד רינת סבן נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בגין אי-קידומה לדרגת סגן ניצב.

סבן עתרה לבג"ץ נגד בן גביר, בטענה שעיכוב הדרגה נובע ממניעים פוליטיים זרים שקשורים לעדותה בתיק 4000 במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואולם בג"ץ קבע כי העתירה צריכה להיות מוגשת לבית המשפט המחוזי.

השר בן גביר אמר בכניסה לאולם "אני לא חותמת גומי. הם באים לאיים על שר במדינת ישראל. ככה עובדת מאפיה".

"ההתנהלות היא של מאפיה. היועמ"שית ושליחה איימו עליי שאם לא אמנה את הקצינה הזו, שמשום מה הם חפצים ביקרה - יבולע לי, ידאגו לפטר אותי. אני לא מפחד ממך, ולא סופר אותך. בית המשפט - אל תתרשם מהקמפיין. הם באטרף, בטרלול רק בכדי למנות אותה".

"אף אחד לא מינה אותי כחותמת גומי. יש לי הרבה שאלות על ההתנהלות של הקצינה, אין לי שום דבר אישי נגדה. חבר'ה, אני לא סופר אתכם", אמר לעיתונאים.

טלי גוטליב תוהה: "למי יש זכות מוקנית להיות סגן ניצב?" צילום: ערוץ 7

בפתח הדיון ביקש השופט למסור גילוי נאות ואמר כי אשתו עבדה בפרקליטות והייתה שותפה לתיקו אוריך. עו"ד דוד פטר, המייצג את בן גביר, ביקש לפסול את השופט מלדון בתיק.

"אנחנו מעריכים מאוד את הגילוי הנאות ואת ההגינות אבל תיק אוריך הוא טיעון מרכזי בתיק שלנו. הרי בין יתר, הסיבות שבן גביר לא מינה את רינת סבן והחזיר למשטר את התיק וביקש הסברים זה הסיפור של אוריך, והביקורת הקשה של בית המשפט נגד הפרקליטות ונגד רינת סבן".

התנועה לאיכות השלטון ונציג היועמ"שית טענו בתגובה כי אין עילה מספקת לפסול את השופט. לאחר הפסקה החליט השופט דוד גדעוני לדחות את בקשת הפסילה. "אשתי עבדה בפרקליטות וכיום אין לה קשר לסוגיות שבפנינו. לאור זאת אין כל חשש למשוא פנים". פרקליטו של השר בן גביר, עו"ד דוד פטר, הגיב: "מקבלים את ההחלטה ולא מערערים עליה".

רפ"ק רינת סבן טענה במהלך הדיון: "יש פה מימוש של איום. דעו לכם שאם תתעסקו בתיקים מסוימים זה המחיר שתצטרכו לשלם. לחוקרים אסור לחשוש מלבצע את עבודתם".

השר בן גביר אמר בדיון: "איימו עליי. אחד מהיועצים הכי קרובים של היועמ"שית העביר מסר ליועץ בכיר שלי שאם היא לא תמונה ותקודם השר בן גביר יפוטר. תמיד אומרים במשטרה שמינוי כפוף להחלטת השר. עשהגיע המינוי שלהם ראיתי ביקורת והחלטה של בית המשפט העליון. אני קורא כל פרוטוקול של מינוי וכאן לא היה. אני פועל נגדה אישית? אני רודף אותה? אני חתמתי לבעלה על קידום. זכותי לשאול שאלות ואני רוצה שתשיבו לי ואני אקבל החלטה. הם רוצים להפוך אותי לחותמת גומי".