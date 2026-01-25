פרטים חדשים מתוך תחקירי הקרבות. במהלך מבצע ‘חצי צפון’, בו לקחה חלק חטיבה 2 ובתוכה גדוד 22, פעל הגדוד לכיבוש מרחב ג'בל בלאט.

ביום החמישי למבצע, תחת צק"ח 205, המשיך הגדוד בטיהור האזור מאויב ומתשתיות טרור, במטרה למנוע איום ופלישה עתידית לשטח מדינת ישראל.

יום לפני האירוע בוצע מבצע מקדים של הגדוד, שבמהלכו אותר אמל"ח רב, לרבות רקטות שיועדו לפגיעה ביישובי הצפון, ונפתחו צירים ייעודיים לרק"ם ולרכב. בסיכום ההיערכות הוחלט לטהר תחילה את היעדים הסבוכים, ומתוך לקחי המבצע נקבע כי יש לפעול בכוח מצומצם יחסית, בשל השטח החשוף בדרך אל היעדים. מדובר בשטח סבוך, צפוני והררי, שטרם תומרן בעבר.

במהלך הפעילות, שכללה את חפ"ק המג"ד, חפ"ק המ"פ ומחלקה 1, אותר מחסן אמל"ח גדול ונסתר בגב ההר, אשר נסרק וטוהר.

זמן קצר לאחר מכן, תחת חיפוי והגנה של המחלקה, זוהה פיר מבצעי של חוליית חיזבאללה שמנתה כארבעה מחבלים. במהלך ההתקרבות אל הפיר הופעלו שני מטענים, והתנהל קרב רימונים. הכוח חתר למגע וכך, בסיומו של הקרב, חוסלה החוליה. באירוע נהרגו ארבעה לוחמים ונפצעו שישה נוספים, בהם מפקד מחלקה.