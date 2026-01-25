היחידה המרכזית של מחוז ירושלים פענחה את רצח משה צברי, ובמהלך היום (ראשון) צפויה להיות מוגשת נגד החשוד הצהרת תובע.

החשוד, תושב לוד בן 27, נעצר לאחר שגובשה נגדו תשתית ראייתית המייחסת לו את ביצוע הרצח.

החקירה נפתחה לפני כחודש וחצי עם קבלת דיווח על היעדרותו של משה צברי. כבר בשלבים הראשונים ביצעו חוקרי המשטרה פעולות חקירה, שבמהלכן אותר רכבו של צברי כשהוא שרוף כליל באזור יער המלאכים.

בעקבות הממצאים, הועברה החקירה לידי היחידה המרכזית של מחוז ירושלים. חוקרי הימ"ר ביצעו שורת פעולות חקירה מתקדמות, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים וחקירתיים, במטרה להתחקות אחר נסיבות היעלמותו של המנוח.

בתום פעולות החקירה, אותרה גופתו של משה צברי בתוך באר עמוקה סמוך לכפר זוהרים. לאחר ממצאי החקירה, נעצר החשוד ונגבו ממנו עדויות, אשר הובילו לגיבוש תשתית ראייתית נגדו.

במשטרה ציינו כי עם הגשת הצהרת התובע, צפויה הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד החשוד בימים הקרובים, בכפוף להשלמת ההליכים הנדרשים.