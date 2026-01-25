הרב אליעזר אברמוביץ, לשעבר ראש הישיבה התיכונית "אפיקי ארץ" באופקים, נהרג הבוקר (ראשון) בתאונת דרכים.

התאונה אירעה היום בכניסה לאופקים. הרב נהרג, ורעייתו, המכהנת כראש אולפנה בעיר, נפצעה בתאונה.

הרב אברמוביץ שימש בעבר בתפקידי חינוך שונים, ובשנים האחרונות פעל כמחנך בישיבה התיכונית "אפיקי ארץ". תלמידיו ומכריו מתארים איש חינוך מסור ואהוב.

מהישיבה נמסר: "בצער רב וביגון קודר אנו אבלים על פטירתו של חברינו מחנך נערץ ואיש יקר מאוד הרב אליעזר אברמוביץ, ראש ישיבת אפיקי ארץ לשעבר, בתאונת דרכים. "בילע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים".