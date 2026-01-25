היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, תוקפת את ההחלטה הצפויה של הממשלה לשנת את תהליכי העבודה שלה באופן שיצמצם את מעורבות הייעוץ המשפטי לממשלה.

במכתב ששלח בשמה של היועמ"שית, סגנה גיל לימון, הוא כותב לשר המשפטים יריב לוין כי "המשותף לתיקונים המוצעים הוא כי תוצאתם היא שינוי יסודי בעבודת הממשלה באופן שמסדיר את האפשרות לפעול בלא ייעוץ משפטי. התיקונים האמורים צפויים להוביל, כל אחד כשלעצמו ובוודאי בהצטברותם יחד, לפגיעה בתקינות, ביעילות ובמקצועיות של עבודת הממשלה ולפתוח פתח לאימוץ החלטות ממשלה שאינן חוקיות".

הוא גם טען כי "המשמעות של ההצעה היא פגיעה קשה בציבור ופתיחת פתח רחב לפעולה בלתי חוקית של הממשלה, לניצול לרעה של כוחה השלטוני של הממשלה ולשימוש שלא כדין בתקציבים".

בישיבת הממשלה החליטו השרים לדחות את הדיון בנושא לשבוע הבא.