צבי דב יצחק כהן, שניהל במשך שנים את הפנימייה בישיבת נחלים ושימש בתפקידים בכירים בעיריית אריאל, הלך לעולמו לאחר מאבק במחלה קשה שנגלתה לו לפני למעלה משנה.

כהן שימש במשך שנים כמדריך ולאחר מכן כמנהל הפנימייה בישיבת נחלים, ולזכותו נזקפת תנופת פיתוח משמעותית של המוסד החינוכי. גורמים חינוכיים תיארו את כהן כמי שהפך את הפנימייה ל"אימפריה של עשייה ערכית וחינוכית".

בשנותיו האחרונות שימש כמנהל מחלקת הקרקעות וכמקים מחלקת התיירות בעירייה. בהודעה שפרסמה עיריית אריאל נכתב:

"עיריית אריאל, ראש העיר, עובדי העירייה וחברי המועצה, מבכים את לכתו בטרם עת של צבי דב יצחק כהן ז"ל. צבי ז"ל שימש עד לפני כשנה כמנהל מחלקת הקרקעות וכמקים מחלקת התיירות העירונית. במסגרת זו פעל ללא לאות לפיתוחה ושגשוגה של העיר.

הוא ניחן בשילוב נדיר של יושרה מקצועית, חזון ומסירות. העיר תחסר את פועלו, ואנחנו נחסר את החיוך והמסירות שלו. משפחת עיריית אריאל משתתפת בצערה העמוק של המשפחה. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים".

מישיבת בני עקיבא נחלים, נמסר: "התפללנו וקיווינו כל כך לסיום אחר. ברוך דיין האמת. חברנו היקר והאהוב, מדריך ומנהל הפנימייה לשעבר ודמות מיוחדת במינה הלכה מאיתנו בטרם עת. כואבים כולנו את כאב המשפחה, החברים והתלמידים שאהב והשקיע בהם המון. תהי נשמתו של צבי דב יצחק כהן ז"ל צרורה בצרור החיים".

הלווייתו התקיימה אמש (מוצאי שבת) בבית העלמין סגולה בפתח תקווה. המשפחה תשב שבעה ברחוב החרוב 36, פתח תקווה.