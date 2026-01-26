בעולם שבו יוקר המחיה מטפס בהתמדה והפיתויים הצרכניים אורבים לנו בכל פינה, המושג "חיסכון" נתפס לעיתים כעול, כגזירה כלכלית שמשמעותה פגיעה ברמת החיים הנוכחית.

אולם, שינוי תפיסתי קטן יכול להפוך את הקערה על פיה: חיסכון איננו ויתור על ההווה, אלא השקעה בעתיד ודרך בטוחה להגשמת חלומות. כשאנחנו לומדים לנהל את הכסף שלנו, במקום שהוא ינהל אותנו, אנו מקבלים שליטה על מסלול החיים שלנו ושל ילדינו.

הצעד הראשון והחשוב ביותר בדרך לשינוי ההרגל הוא הכוונה למטרה מוגדרת. אי אפשר לחסוך "לאוויר". מחקרים וניסיון של שנים בייעוץ כלכלי למשפחות מוכיחים כי ברגע שלחיסכון יש שם - חיסכון ללימודים אקדמיים, לשיפוץ הבית, לטיול בר-מצווה או אפילו לרכב חדש - הסיכוי לממש את התוכנית מזנק באופן דרמטי. המטרות חייבות להיות ספציפיות, תחומות בזמן ובסכום מוגדר.

ברגע שהמטרה ברורה, קל יותר להפוך את החיסכון להרגל יומיומי. אין זה משנה כמה מעט אתם יכולים לשים בצד ביומיום, גם סכום קטן מצטבר לאורך זמן לסכום משמעותי. בין אם מדובר באיסוף עודף לקופסה, חיסכון של מתנות כספיות או הוראת קבע בחשבון, הכלל הוא פשוט: להתחיל מוקדם ככל האפשר. אפילו עשרה שקלים ביום יהפכו עם הזמן לעוגן כלכלי יציב.

כאן נכנס לתמונה הממד המשפחתי. מתי בפעם האחרונה חסכתם כמשפחה להגשמת חלום משותף? למידה כלכלית איננה נעשית באמצעות הרצאות מלומדות סביב שולחן האוכל, אלא דרך חיקוי ודוגמה אישית. כשהילדים רואים אתכם ההורים מכוונים למטרה, שומרים עודף ומוותרים על מותרות רגעיות למען חופשה משפחתית או רכישה משמעותית, הם רוכשים את אחד מכישורי החיים החשובים ביותר: דחיית סיפוקים. הוצאת כספים אימפולסיבית, אותה קנייה של "סתם כי מתחשק", היא למעשה בזבוז כפול - הכסף שהרווחתם נעלם, ואיתו נעלמת גם התשואה שיכולתם לקבל לו הייתם משקיעים אותו.

הדרך הנכונה היא לערב את הילדים בתהליך. חלמו בגדול וקבעו יעד שמתאים לגילאי הילדים. עבור ילדים צעירים, המטרה צריכה להיות קרובת טווח כדי שיוכלו לחוות את תחושת ההצלחה במהירות. עם מתבגרים, ניתן לנהל דיון מעמיק יותר על חלוקת הכסף למטרות קצרות וארוכות טווח. אפשר אפילו לפתוח קבוצת וואטסאפ משפחתית בה כל אחד מדווח על איזה פינוק הוא ויתר היום לטובת החיסכון המשותף.

כדי לתמרץ את הילדים, כדאי לאמץ את מודל ה-Matching, במסגרתו כל שקל שהילד חוסך מוכפל על ידי ההורים. תחושת ההישג המשותף, ה"צביעה" של הכסף למטרות ספציפיות והחגיגה עם ההגעה ליעד, הופכים את החיסכון ממטלה משעממת לחוויה משפחתית מגבשת.

אבל חיסכון הוא לא רק עניין של דינמיקה משפחתית, אלא גם של ניצול חכם של המשאבים שהמדינה מעמידה לרשותנו. הדוגמה המובהקת ביותר לכך היא תוכנית "חיסכון לכל ילד" שהושקה בשנת 2017. במסגרת התוכנית, המוסד לביטוח לאומי מפקיד מדי חודש 57 שקלים עבור כל ילד עד גיל 18. זהו בסיס מצוין, אך הטעות הגדולה של הורים רבים היא התעלמות מהאפשרות להכפיל את הסכום.

בהוראה פשוטה באתר הביטוח הלאומי, שלוקחת שתי דקות בדיוק, ניתן להוסיף 57 שקלים נוספים מתוך קצבת הילדים. ההבדל בנקודת היציאה בגיל 18 או 21, כשהילד מקבל גם מענקים נוספים מהמדינה, הוא קריטי ויכול להסתכם בפער של עשרות אלפי שקלים.

מעבר להכפלת הסכום, הבחירה היכן לנהל את הכסף היא הרת גורל. ההורים יכולים לבחור בין קופות גמל לבנקים מסחריים. ככלל אצבע, חיסכון בבנק מאופיין ברמת סיכון נמוכה ובתשואה נמוכה בהתאם. לעומת זאת, ניהול הכסף בקופת גמל להשקעה מאפשר לבחור מסלולים ברמות סיכון משתנות - סולידי, בינוני או מוגבר.

מכיוון שמדובר בחיסכון לטווח ארוך של 18 עד 21 שנים, דווקא בחירה במסלול עם סיכון גבוה יותר עשויה להניב תשואות משמעותיות בהרבה, וניתן למתן את רמת הסיכון ככל שמתקרבים למועד המשיכה. מי שאינו בוחר באופן אקטיבי, המדינה בוחרת עבורו, וחבל להשאיר החלטה כה משמעותית ליד המקרה.

לסיום, חשוב לתת את הדעת גם על אלו מביננו שאינם שכירים. אם אתם עצמאיים, האחריות על עתידכם הכלכלי מונחת במלואה על כתפיכם. ללא קרן פנסיה מובנית או הפרשות מעסיק, עליכם לקבל החלטה מושכלת ולהפריש מהכנסתכם לטובת ימי הפרישה, רצוי באמצעות הוראת קבע אוטומטית שלא דורשת התעסקות חודשית. ההפרשות לעצמאים לטובת חיסכון עתידי מחויבות על פי חוק, ובעיקר, הן לטובתכם.

מעקב תקופתי אחר החסכונות שלכם, ההתבוננות בסכום שהולך וגדל, היא זו שתעניק לכם את הביטחון הכלכלי לקבל החלטות נכונות. היא זו שתאפשר לכם להחליט אם המאמץ הנוכחי סביר, או שמא ניתן אפילו להגדיל את ההפקדה.

בסופו של יום, חיסכון הוא שריר. ככל שנאמן אותו, נתרגל אותו כמשפחה ונשכיל לנצל את הכלים הפיננסיים העומדים לרשותנו, כך נבטיח לעצמנו ולילדינו עתיד שבו החלומות הופכים למציאות ברת-השגה.

