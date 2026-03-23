לבייש פיגר, צעיר בן 23, משתף בסיפור חייו המורכב - מסע אישי של חיפוש, התרחקות וחזרה מחודשת לאמונה.

בראיון לפודקאסט "להכיר מקרוב" של פרויקט 252 סיפר על הדרך הארוכה שעבר מאז שנות ההתבגרות, תקופה שבה מצא עצמו מתרחק מאורח החיים הדתי שבו גדל.

פיגר גדל במשפחה דתית־לאומית, כאשר גם בני משפחתו המורחבת חיו באורח חיים דתי. חלק מילדותו גר בארצות הברית, שם למד במסגרת חינוכית דתית, ולאחר מכן שב לישראל והמשיך ללמוד במוסדות דתיים. כבר בשנים הראשונות במערכת החינוך הרגיש קושי להשתלב במסגרת הלימודית. לדבריו, הישיבה בכיתה גדולה והתחושה שמכתיבים לו מה ללמוד עוררו אצלו תחושת חוסר שייכות.

בגיל 13 החלו לעלות אצלו שאלות רבות על הדת ועל המשמעות של קיום מצוות. במקביל, החל לעשן ובהמשך גם התנסה בסמים. עם השנים התרחק יותר ויותר מאורח החיים הדתי והודיע להוריו כי אינו רואה את עצמו עוד כחלק מהמסגרת הדתית. ההחלטה הובילה למתיחות גדולה בבית ולעימותים לא פשוטים עם הוריו. למרות זאת, הוא מדגיש כי גם בתקופות הקשות הקשר ביניהם לא נותק לחלוטין, וכי כיום יחסיהם קרובים מאוד.

המצב המשפחתי הלך והסתבך עד לאירוע משמעותי במיוחד, כאשר בעקבות חשד הקשור לעבירות סמים מצא עצמו יחד עם אביו בתחנת משטרה. לאחר שעות של חקירה, השניים חזרו הביתה בשקט מוחלט. כשהגיעו למטבח, התרחש רגע מכונן עבור שניהם. "הגענו הביתה, שנינו נכנסנו למטבח, מסתכלים אחד על השני ופשוט חיבקנו אחד את השני", סיפר. לדבריו, אותו רגע סימן עבורו נקודת מפנה משמעותית.

לאחר אותו אירוע החל תהליך של שינוי. פיגר הצטרף למסגרת חינוכית לנוער במצבי סיכון, הפסיק להשתמש בסמים והחל לעבוד על חיזוק הקשר עם משפחתו. במקביל, החל תהליך פנימי של התבוננות מחודשת על חייו ועל מערכת האמונות שלו.

אחד הרעיונות שהשפיעו עליו במיוחד היה המשפט שאמו אמרה לו בתקופה קשה: "אולי תתחיל לתרגל את המנטרה של הכל לטובה". אף שבתחילה התנגד לכך, עם הזמן החל לאמץ את הגישה ולהתבונן על מצבים שונים בחייו מנקודת מבט אחרת. לדבריו, שינוי החשיבה הוביל גם לשינוי בהתמודדות שלו עם כעסים ותגובות רגשיות.

בהמשך שירותו הצבאי בנח"ל נחשף גם לעולמות של מודעות עצמית ומיינדפולנס, שהעמיקו את התהליך שעבר. לאחר השירות יצא לטיול ממושך במזרח, שבמהלכו ביקר בתאילנד, לאוס, קמבודיה והודו. הטיול, לדבריו, הפך למסע של בירור פנימי וחיזוק החיבור לעצמו ולמשמעות שהוא מבקש למצוא בחייו.

לאחר שובו לישראל החליט לנסות לשמור שבת בהדרגה. לדבריו, ההחלטה התחזקה בעקבות השתתפות בשבת מיוחדת במסגרת יוזמה המאפשרת למשתתפים לחוות שבת מלאה. מאז, הוא מתאר את השבת כמרכז משמעותי בחייו. "ממצב שאני מתלבט אם לשמור שבת אני רק מחכה לשבת", אמר.

כיום פיגר משתף את התובנות שלו גם ברשתות החברתיות ומדבר על אמונה, התמודדות עם משברים וחיפוש אחר משמעות. לדבריו, המטרה היא לעודד אנשים לא לוותר גם בתקופות מורכבות. "אל תתייאשו", אמר במהלך השיחה. "זה לא אומר שמה שאתה חווה עכשיו הוא טוב, אבל הוא יוביל אותך למשהו טוב בעזרת השם בעתיד".

