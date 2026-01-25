ערוץ "איראן אינטרנשיונל" מדווח היום (ראשון) כי מעון בדוחות חסויים ועדויות מצוותים רפואיים ובני משפחות הרוגים, עולה כי יותר מ-36,500 אזרחים איראנים נהרגו במהלך דיכוי ההפגנות על על ידי המשטר בטהרן בתחילת חודש ינואר בתוך יומיים בלבד.

הדוחות מציירים תמונה מפורטת יותר של דפוסי הפעולה וממדי האלימות, תוך הצגת פערים משמעותיים בין הנתונים הפנימיים של מנגנוני הביטחון לבין הדיווחים הפומביים של השלטון.

במקביל, התקבלו עדויות וראיות על הוצאות להורג ללא משפט של חלק מהעצורים בטהראן ובערים נוספות. לפי הדיווחים, תמונות מחדרי קירור ומבתי חולים מראות גופות של פצועים שנותרו מחוברים לציוד רפואי, כאשר חלקם נורו בראשם לאחר שהיו מאושפזים ומטופלים.

בדוחות משרד הפנים נמסר כי כוחות הביטחון התעמתו עם מפגינים ביותר מ־400 ערים ויישובים, וכי מספר מוקדי העימות עלה על 4,000. על פי הדיווח, מידע שהתקבל ממקורות רפואיים ועדי ראייה, מצביע על מספרי הרוגים גבוהים במיוחד בערים שונות, ובהן רשׁת, משהד, אספהאן, קרג’, כרמאנשאה וגורגאן. לגבי טהראן טרם התקבל נתון כולל, אך תיעוד מבתי חולים וממתקנים באזור העיר מצביע על אלפי הרוגים.