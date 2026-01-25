ביישוב אפרת התקיים ערב השקה לספרו החדש של הרב איתן כהן, רב ומחנך ותיק, הנושא את השם "איוב - דברי נחמה". הספר עוסק בקריאה אמונית ואקטואלית של ספר איוב, כמשל לייסורים הלאומיים שעוברים על עם ישראל בתקופה הנוכחית.

האירוע נערך במעמד נשיא ישיבת ההסדר ירוחם הרב אליהו בלומנצוויג, הרב האזורי של גוש עציון הרב יוסף צבי רימון, הרב שמעון גולן מאפרת, ונציגי משפחות שכולות. את הערב הנחה העיתונאי אלישיב רייכנר, ונכחו בו עשרות משתתפים.

הספר נכתב על רקע מלחמת "חרבות ברזל" ולאחר לימוד משותף של ספר איוב עם תלמידי תיכון אורט גרוס בקריית גת.

הרב כהן שיתף בתחושות: "בעת הזאת עם ישראל סובל בייסורים. בתוך תקופה כואבת זו הייתה לי הזכות ללמוד את ספר איוב. זוהי זכות כואבת שמעוררת שאלות אמוניות קשות שגם כך נמצאות באוויר. בזכותם של התלמידים נדרשתי להעמיק ולברר".

כהן כותב כי מתוך העיון בספר נולד ניסיון להציע נמשל לאומי: "נמשל זה הוא כללות האומה - סבלה וגאולתה לאורך הדורות בשני סבבים: מאברהם ועד מתן תורה, ולאחר מכן סיבוב נוסף של תיקון עולם, שאנו נמצאים בתוכו עד ביאת גואל צדק".

הוא מתייחס גם ליחס העולם לייסורי ישראל: "יחסם של אומות העולם לייסורינו הוא כיחסם של הרעים לייסוריו של איוב. הם מוכנים לנוד לנו, אך ששים להאשים אותנו או להמליץ שנימנע מהתמודדות תקיפה. אך אנו יודעים: א-ל דעות ה' ולו נתכנו עלילות".

הספר מדגיש גם את מורכבות האמונה והבחירה החופשית. "יחד עם ההבנה שהכול נגזר מראש, חובה לציין שאנו מאמינים גם במציאות מקבילה - בה מעשינו קובעים רבות ויכולים לשנות, הן ברמת הכלל והן ברמת הפרט, תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה".

הרב כהן מדגיש כי הספר אינו פירוש שיטתי: "יש בו פרשנויות, אך הוא אינו מחליף את הלימוד עם פרשנינו המסורתיים. לעיתים הובאו פסוקים ללא פרשנות, מתוך מגמה שכל לומד ישיג ככל שידו מגעת".

הספר יצא מהדפוס בימים האחרונים, לאחר תקופת כתיבה ממושכת מאז חודש תמוז תשפ"ד. חלק מהקטעים נכתבו בזמן אמת, במהלך המלחמה, ונשארו כפי שנכתבו: "מתוך תפיסה שיש אותנטיות מיוחדת בהקשרים למלחמה".

את דבריו מסיים כהן בתפילה: "ייתן ה' לכל עם ישראל כוחות להתרומם ולהביט אל הנצח הנותן כוח לחיי יום-יום בעלי משמעות. ויברכנו בכפליים בגילויה של גאולה נפלאה - כפי שעשה לאיוב בסיומו של הספר".