טליק גואילי, אימו של רס"ל רן גואילי שעדיין מוחזק בשבי חמאס, מותחת ביקורת על התנהלות הממשל האמריקני שממהר להתקדם לשלב ב' של העסקה - מבלי להשיב את בנה הביתה.

"הם מאמינים לחמאס שהם לא יודעים איפה הוא. זה הרושם שאנחנו קיבלנו. מה שלנו הובהר שהשלב השני שטראמפ דיבר עליו - זה פירוק חמאס מנשקו ועכשיו זה מעבר רפיח, שמבחינתנו זה סוג של מתנה שאנחנו אמורים לתת לארגון מפלצתי", אמרה גויאלי בראיון ל-103FM.

היא הוסיפה "אני לא חושבת שמישהו שכח את רני, אבל המרוץ של האמריקנים לעבור לשלב השני מעליב, או בעייתי, זה אומר שאפשר לנרמל, אפשר לעשות עסקאות ולא להשלים אותן עד הסוף".

עם זאת, גואילי שומרת על אופטימיות, שבנה יוחזר בקרוב. "אני אופטימית, אני פשוט מפחדת עכשיו. אני רוצה שימצו את כל מה שרק אפשר. כשיגידו לנו 'עשינו את כל מה שרק אפשר', אולי אגיב אחרת. אבל כשאומרים לי שעוד לא עשינו הכול וחמאס עוד לא עשה הכול, בואו נחכה עם השלב הבא - לאן ממהרים?

כנראה שיש אינטרסים אחרים, אולי הם כספיים, אולי דיפלומטיים, אולי יעשו הסכם: איראן תמורת רפיח. אין לי מושג מה הולך שם. אני יכולה רק להעריך שיש דברים נוספים מעבר לרני. היום צריך לשים על סדר היום את החשיבות של החזרתו של רני הביתה", סיכמה.