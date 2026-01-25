אחד האתגרים הגדולים ביותר עבור מחפשי זוגיות במגזר הדתי הוא הפער שבין עולם ה"דייטים" והשיח המילולי, לבין עולם הרגש, המשיכה והגוף.

אנו חונכנו על ערכי הצניעות ושמירת הנגיעה, אך האם המשמעות היא שיש לדכא את כוח החיים עד החופה? וחשוב מכך - איך אפשר לדעת שתהיה התאמה זוגית אמיתית מבלי לנסות?

במיזם 'פרויקט 252' החלטנו להרים את הכפפה ולגעת בנושא שלעיתים קרובות מושתק או מדובר רק ברמזים. ביום שלישי הקרוב (27.1, ט' בשבט), נקיים משדר זום מיוחד (נפרד לגברים ולנשים):"לנצל את כוח המשיכה"!

"מיניות היא לא משהו ש'נולד' פתאום אחרי שבירת הכוס", מסבירים בפרויקט 252, "היא כוח חיים שפועם בנו כבר מהילדות. המטרה שלנו במשדר הזה היא לתת למחפשי הזוגיות כלים לשחרר את הפחד מהגוף ומהתשוקה, דווקא בתוך עולם של שמירת נגיעה והלכה".

"מי מפחדת ממיניות?"

הערב ייפתח במשדר מיוחד לנשים בשעה 20:30, בהובלת אלירז פיין, יועצת למיניות ונשיות.

פיין תעסוק בשאלות הנוקבות ביותר המעסיקות רווקות רבות: האם התשוקה סותרת את עבודת ה'? ואיך משנים את התפיסה שרואה בגוף ובמיניות משהו "אסור" או "מפחיד"?

"הכל יודעים כלה למה נכנסת לחופה", מצטטת פיין ומוסיפה את השאלה המתבקשת: "מה, מתחתנים בשביל יחסים?!". התשובה שלה מפתיעה ומבקשת להציב את הנשיות ככלי עוצמתי לעבודת ה', עוד בשלב הרווקות. השיח כולו באווירה נעימה, פתוחה, נקיה ויהודית.

הזווית הגברית: ללא מגע, אבל עם נוכחות

מיד לאחר מכן, בשעה 21:30, ייפתח משדר הגברים בהשתתפות פאנל מומחים: יהונתן קליין, ד"ר מולי גרוסמן ונתן מאיר. המשדר לגברים יעסוק בנושאים שמשפיעים ישירות על הביטחון העצמי וההצלחה בדייטים:

נוכחות רגשית: איך משתמשים ב"כוח הגברי" בדייט, גם ללא מגע, כדי לייצר ביטחון ולקבל החלטה בהירה?

איך משתמשים ב"כוח הגברי" בדייט, גם ללא מגע, כדי לייצר ביטחון ולקבל החלטה בהירה? אתגרי הדור: נתן מאיר ידבר בפתיחות על הצניעות האתרי האינטרנט, על היכולת ליצור זוגיות ועל דרכי התיקון.

נתן מאיר ידבר בפתיחות על הצניעות האתרי האינטרנט, על היכולת ליצור זוגיות ועל דרכי התיקון. צללים ואור: ד"ר מולי גרוסמן יעסוק בנושא רגיש וחשוב - התמודדות עם פגיעות עבר כדי לבנות קשר עתידי מיטבי.

המשדר נועד לתת מענה מקצועי, הלכתי וטיפולי, ולאפשר למשתתפים להגיע לשלב הקמת הבית כשהם שלמים יותר, משוחררים מפחדים ומבינים את כוחה של המשיכה בקדושה.

המשדר יתקיים ביום שלישי הקרוב, ט' בשבט (27.1.26) בזום. ההשתתפות ללא עלות, אך מותנית בהרשמה מראש.

