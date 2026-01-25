צביקה סמט, מתושבי קרני שומרון ומוותיקי היישוב, הלך לעולמו אחר מאבק קצר במחלה.

סמט הצטרף ליישוב כבר בראשית שנות השמונים. הוא נודע כאדם צנוע, איש אדמה ובעל חיבור עמוק לטבע, אשר פעל רבות למען תושבי המקום.

במהלך שנות עבודתו שימש סמט כאיש תחזוקה בכיר במשך עשרות שנים. כמו כן שימש כפקח עירוני, אך נודע ברגישותו האנושית ונמנע ככל האפשר ממתן דו"חות.

"צביקה סמט היה הפקח הכי נחמד עם לב ענק", ספד לו יגאל להב, לשעבר ראש מועצת קרני שומרון, "הוא מהוותיקים שבוותיקים כאן, תמיד אהב לעזור ולקחת חלק בכל דבר שנוגע ליישוב. היה הפקח שלא רצה לתת דו"חות בגלל הרגישות העצומה שלו".

סמט היה גם מראשוני וותיקי מתפללי בית הכנסת 'היכל בנימין' בקרני שומרון. לצד עבודתו הציבורית, הקדיש שנים רבות לאיסוף חומרים היסטוריים להקמת ארכיון פרטי המתעד את תולדות היישוב, וטייל לאורכה ולרוחבה של הארץ מתוך אהבה גדולה לנופיה.

סימה, רעייתו של צביקה, ובני משפחתו, יושבים שבעה ברחוב הגבורה 17, קרני שומרון.