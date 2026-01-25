נתניהו: חיילי המילואים עומדים בחזית - אנחנו תומכים בהם עומר מירון, לע"מ

הממשלה אישרה היום (ראשון) תוכנית סיוע והוקרה למשרתי המילואים לשנה הקרובה בסך של 6.2 מיליארד שקלים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך על ההחלטה ואמר "סיימנו עכשיו שנתיים של 'מלחמת התקומה'. במלחמה הזאת עם ישראל הפליא במעשיו והפליא במכותיו את אויבנו. הדבר שהכי מפליא מנהיגים זרים שאני מדבר איתם, אני מסביר להם שרוב הצבא שנלחם הוא משרתי מילואים. הסדיר וצבא הקבע עושים עבודה מופלאה, אבל הדבר שהכי מדהים אותם זה שמאות אלפים מהצבא הלוחם והתומך הם משרתי מילואים.

הם נותנים את הכל ואנחנו צריכים לתת להם את הכל. והיום, בהמשך למענקים שכבר נתנו להם ולמשפחות שלהם, הממשלה מאשרת היום תוכנית סיוע נוספת מיוחדת למשרתי המילואים לשנה הקרובה. תוכנית שתעמוד על סך 6.2 מיליארד שקל, והתוכנית תתגמל את המשרתים בהתאם לאופי השירות, ובראשם את הלוחמים שלנו. הם עומדים בחזית - ואנחנו עומדים איתם ונמשיך לתמוך בהם. אני מבקש להודות לשר האוצר ולשר הביטחון על העבודה המשולבת, המעולה, להביא את התמיכה הזאת ולהביא אותה בהקדם", הוסיף".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הדגיש כי משמעות ההחלטה היא ההבנה של הקשיים אותם חווים המילואימניקים. "קיבלנו החלטה מאוד חשובה ולא מובנת מאליה - הורדנו את מספר ימי המילואים ל-40 אלף במקום 60 אלף, כדי להקל על חיילי המילואים. זו הבשורה הכי חשובה. ובתוך זה אנחנו מביאים כאן עכשיו את ההצעה להחלטה להאריך את ההטבות ולהוסיף הטבות לחיילי המילואים. כינסתי את ועדת השרים לענייני מילואים שאני עומד בראשה. גיבשנו את הדברים ואנחנו מביאים אותם.

כמו שצויין 6.2 מיליארד תוספת לדבר הזה, והמעטפת היא מעטפת שלוקחת בחשבון את התופעה הייחודית של מאות אלפים שבאים ומשרתים ובעצם המשפחות שלהם שתומכות, העסקים שתומכים, הכל זה מכלול אחד שאנחנו באים לסייע לו כדי להמשיך את זה ועל מנת שביטחון ישראל יוכל להוסיף ולהיות באותם ידיים טובות. חיילי המילואים, עם חיילי הסדיר ואנשי הקבע הם אלה שמאפשרים לראש הממשלה ולנו לקבל את ההחלטות. החלטות נועזות, החלטות ששינו את המזרח התיכון, ששינו את מעמדה של ישראל. הכל נשען על האנשים. ולכן ההוקרה היום וההחלטות היום הן החלטות שמחזקות את חיילי המילואים, את המשפחות שלהם ואת ביטחון מדינת ישראל", דברי כ"ץ.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' סיכם "כמו שאמרנו, אנחנו לא ממתינים לאישור התקציב. אנחנו דואגים שהמילואימניקים שלנו והמשפחות שלהם לא יחכו יום אחד. וגם בתקציב ההמשכי מתקפים היום ומוציאים לפועל את תוכנית המעטפת הגדולה. אני רוצה שלושה דברים קצרים: תודה, בקשה והבטחה. קודם כל תודה למילואימניקים שמשרתים. אנשים שעזבו הכל למעלה משנתיים ונותנים את כל כולם למדינה. תודה למשפחות האלופות שלהם, משפחות המגויסים שמתגייסות לא פחות מהם. תודה רבה לשר הביטחון על שיתוף פעולה מלא ולראש הממשלה על גיבוי מקצה לקצה.

בקשה - תוודאו שאתם לא מפספסים אף הטבה שמגיעה לכם. אנחנו עושים הכל כדי לדחוף לכם את זה. אנחנו מנסים כמו נקודות זיכוי שזה יהיה אוטומטית. תוודאו שאתם מקבלים הכל ולא מפספסים לא מענק, לא חופשה לא וואוצ'ר לא כרטיס פייטר, זה שלכם בדין ולא בחסד. והבטחה - אני יודע שמה שבאמת חשוב לכם מעבר להטבות זה ניצחון. זה שההקרבה הגדולה שלכם תביא את מדינת ישראל באמת לפסגות עצומות של צמיחה ושגשוג וביטחון. אנחנו מחויבים להמשיך עד הסוף בכל הזירות ולוודא שעל גביכם, על כפיכם, על כתיפכם, על המסירות הגדולה שלכם, עם ישראל ינצח".