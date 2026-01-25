יונתן אוריך: מכבד את החלטת בית המשפט, סגרו לנו דלת - ניכנס מהחלון צילום: באדיבות המצלם

בית המשפט המחוזי הפך היום (ראשון) פעם נוספת את החלטת שופט השלום מנחם מזרחי בעניין יונתן אוריך בפרשת ההדלפה לעיתון הגרמני "בילד", וקבע כי אוריך יורחק לעוד 60 יום מלשכת רה"מ.

השופט יעקב שפסר כתב בהחלטתו כי חומר הראיות שבחן מלמד "לא רק על קיומו של חשד סביר, אלא שעוצמתו של חשד זה גבוהה משמעותית מהנדרש בשלב זה".

השופט הוסיף כי עיון בגרסת אוריך מלמדת כי הוא סבור שלא עבר עבירה או עשה מעשה אסור. לדברי השופט, עמדה זו של אוריך מעוררת חשש כי חזרתו ללשכת ראש הממשלה תאפשר לו להמשיך לבצע מעשים דומים או לעבור עבירות דומות, שעלולים להסב נזק רב לביטחון הציבור, שכן שהוא סבור שמעשיו "כשרים וחוקיים".

"אינני רואה בשלב זה אפשרות להחזיר את המשיב לזירת העבירה, שרגישותה הייחודית אינה צריכה הסבר", כתב שפסר. "אין כל ברירה אלא להרחיקו מלשכת ראש הממשלה".

השופט שפסר קבע כי חומר הראיות מכיל אמירות רבות של פלדשטיין, שמצביעות על כך כי אוריך היה מעורב בביצוע העבירות.

יונתן אוריך הגיב: "אני מכבד את החלטת בית המשפט בענייני, למרות שאני לא מבין את המוטיבציה להרחיק אותי בכל דרך מראש הממשלה, בנימין נתניהו. בכל זאת, אני רוצה לומר דבר אחד ברור ופשוט: אני אעשה ככל יכולתי כדי להבטיח את ניצחון הימין בבחירות הקרובות.

אנחנו נעשה את זה, גם אם סגרו לנו את הדלת, ניכנס מהחלון. אנחנו נעבוד יחד בשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים הרלוונטיים על מנת להבטיח שבבחירות הגורליות הללו, שכוללות אתגרים מבית ומחוץ, אנחנו ננצח ואנחנו ננצח ניצחון מוחלט", דברי אוריך.