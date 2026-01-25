ארבעה פלסטינים, תושבי הכפר אל-ערוב, נעצרו בחשד למעורבות בהשלכת בקבוקי תבערה לעבר כוחות הביטחון הפועלים באזור.

המעצרים בוצעו בעקבות פעילות מודיעינית של תחנת עציון בשיתוף צה"ל.

במשטרה ציינו כי החשודים נעצרו לאחר שנאספו ממצאים הקושרים אותם לאירועי השלכת הבקת"בים, וכי החקירה בעניינם נמשכת במטרה לבחון מעורבות נוספת בפעילות אלימה נגד כוחות הביטחון.

במקביל, אירוע נוסף התרחש בכביש 1, במרחק קצר לאחר מחסום א-זעים לכיוון מעלה אדומים. מספר חשודים יידו אבנים לעבר אוטובוס שנסע בציר, וגרמו לסכנה ממשית למשתמשי הדרך.

לוחמי מג"ב שפעלו במקום ביצעו נוהל מעצר חשוד, שבמהלכו ירו לעבר מיידי האבנים. כתוצאה מהירי נפגע חשוד אחד ונעצר חשוד נוסף.

החשוד שנפגע פונה לקבלת טיפול רפואי, ולאחר מכן צפוי להיחקר.