הממשלה אישרה היום (ראשון) את הצעת שר הבינוי והשיכון, חיים כץ, ושרת ההתיישבות, אורית סטרוק, להקמת חמישה יישובים קהילתיים חדשים במרחב המזרחי של מטרופולין באר שבע.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בישיבת הממשלה שאחד מחמשת היישובים החדשים שיאושרו בנגב ייקרא על שמו של החטוף האחרון רן גואילי - "רננים".

מלשכת נתניהו נמסר כי "ההחלטה התקבלה במסגרת מהלך לאומי רחב היקף שמקדם ראש הממשלה נתניהו לחיזוק הנגב, ביצור המרחבים האסטרטגיים של מדינת ישראל והעמקת הריבונות והאחיזה הלאומית במרחבי הדרום והמערב".

התוכנית אושרה על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה, ותלווה בקידום תכנון מפורט, פיתוח תשתיות, הקמת מרכז אזורי לתעסוקה ולשירותים והיערכות לאכלוס הדרגתי, כחלק מתפיסה לאומית כוללת שמוביל ראש הממשלה לחיזוק החוסן האזרחי, הכלכלי והביטחוני של הדרום.

ראש הממשלה אמר "בביקורי בנגב לפני כשבועיים הכרזתי: אנחנו נקדם את הנגב בכמה צירים, ואחד מהם זה בהתיישבות יהודית. הממשלה הזאת עושה רבות בעניין הזה. יש תנופה אדירה גם של עשייה וגם של גאווה, והיא נמשכת היום בהחלטה החשובה הזו שמביאה בשורה ענקית לנגב ולתוכניות שלנו להמשיך לפתח את הנגב. זו בשורת התיישבות ענקית; חמישה יישובים קהילתיים במרחב המזרחי של מטרופולין באר שבע, שימשיכו את התנופה של הדרום כולו".

השר כץ הוסיף "ההתיישבות לאורך ציר 25 היא משימה לאומית ואסטרטגית. לאחר עבודת מטה יסודית והשלמת ההליכים במוסדות התכנון, אנו מקדמים החלטה שמתרגמת מדיניות לפעולה בשטח. הרחבת היצע הדיור, חיזוק הנגב ויצירת רצף התיישבותי בין באר שבע לדימונה הם נדבך מרכזי בפיתוח ארוך טווח של האזור."

השרה סטרוק סיכמה "מהפכת ההתיישבות מגיעה גם לנגב: הקמת ישובים חדשים בצפון הנגב, היא יעד אסטרטגי שלאורך שנים התקדם מעט ולאט מידי, כשהתוצאה העגומה, מרחבי דרום פרוע, מבישה ומסוכנת. עם כניסתי למשרד הנחיתי לקדם בעדיפות גבוהה את הקמת ישובי ציר 25, לנוכח חשיבותם לשינוי פני המרחב במרכז הנגב. אני מלאת הערכה לכל השותפים למלאכת הקודש של בנין הארץ: משרדי השיכון, הפנים, האוצר, המשפטים, למינהל התכנון ולחטיבה להתיישבות, כולם. כולם נרתמו בכל כוחם לקידום היעד הלאומי החשוב הזה. יחד בונים חומת מגן של התיישבות, גם בנגב".