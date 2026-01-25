וועדת החקירה הממלכתית לחקר פרשת הצוללות בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס השופט אשר פרסמה היום (ראשון) את ממצאיה בנוגע לליקויים המערכתיים שנמצאו במסגרת חקירת הפרשה.

הוועדה הצביעה על כשלים משמעותיים בהליכי קבלת החלטות שנוגעים לרכש ובניין כוח צבאי, וטענה כי הממשלות לאורך השנים התחמקו מקביעת מדיניות ברורה, מה שגרם לעמימות ולסיכון ביטחוני.

בנוסף, הוועדה ממליצה על תהליך מחייב לגיבוש מדיניות ביטחונית והחלטות רכש, שיכלול את הדרג המדיני והצבאי בצורה מסודרת וכוללת.

הוועדה קובע כי ניכרו ליקויים במערכת הביטחון ובתיאום בין גופי הממשל השונים. בין ההמלצות: הקמת ועדה קבועה שתייעץ לדרג המדיני בנושא בניין הכוח, שיתופי פעולה מקצועיים ושקופים, והתמודדות עם מגעים לא תקינים עם גורמים מסחריים וצבאיים.

בוועדה ציינו כי החקירה חשפה מקרים של מגעים בלתי-חוקיים עם גורמים מסחריים.

לבסוף, הוועדה חיזקה את הדעה כי השינויים וההמלצות אינם רק עניין של מינהל תקין, אלא צורך קיומי עבור ביטחונה של מדינת ישראל, במיוחד לאור המצב הביטחוני המורכב שישראל נמצאת בו.

הדו"ח כולל גם המלצות סודיות שהועברו אך ורק לגורמים הרלוונטיים לצורך המשך פעולה.