הרמטכ"ל שוחח היום (ראשון) עם מפקד חטיבת החשמונאים, אלוף-משנה אבינועם אמונה. השניים סיכמו כי אמונה ימשיך בשירותו בצה"ל ויעבור לתפקיד יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים.

אמונה אמור לסיים את תפקידו בחטיבת החשמונאים בקרוב ועד לאחרונה היה נראה כי יפרוש מצה"ל ולא יקודם.

לפני כחודש אף ציין הכתב הצבאי יוסי יהושוע כי בצה"ל "הראו לו את הדלת החוצה". כעת, יישאר אמונה במערכת הצבאית.

אל"מ אמונה נחשב לקצין מצטיין ומוערך, שפיקד בין היתר על גדוד 101 של חטיבת הצנחנים במבצע צוק איתן, וכן על יחידת מגלן.

בשנים האחרונות הוביל את הקמתה של חטיבת החשמונאים, החטיבה החרדית הסדירה הראשונה, והצליח לבסס בה מסגרת צבאית המשלבת שמירה על אורח חיים חרדי לצד שירות קרבי משמעותי.