העיתונאית רינה מצליח עוררה סערה כשאמרה בשידור בכאן רשת ב' ביום חמישי האחרון כי הביטוי "שמע ישראל" שנאמר על ידי שחקני כדורגל רגע לפני כניסתם למגרש "דוחה אותה", כלשונה.

"אני רואה במשחקי כדורגל, כל שחקן שעולה למגרש עושה 'שמע ישראל'… זה דוחה. כאילו מה 'שמע ישראל' כשאתה עולה למגרש, זה דוחה עקיבא, דוחה. כנס, תשחק - מה 'שמע ישראל' באמצע משחק כדורגל?", אמרה מצליח בשידור.

הדברים זכו לתגובות רבות ברשת, כאשר גולשים הביעו תרעומת ותקפו את דבריה. משתמש בשם "העוקץ" צייץ: "רינה מצליח בתאגיד אומרת שהתופעה של שחקני כדורגל שקוראים 'שמע ישראל', ואני מצטט: 'זה דוחה בעיניי'. ואנחנו משלמים על זה".

במקביל, משתמשת בשם חן מסיקה תהתה: "כל אחד זכאי לדעתו. אבל האם גברת מצליח הייתה מעזה לומר אותו הדבר על שחקנים נוצרים שמצטלבים או מוסלמים שכורעים אחרי גול? או שרק יהדות דוחה אותה?".

חד הגולשים כתב: "זה מרגיז שאנחנו משלמים על זה. עוד גילוי של אוטו-אנטישמיות, שלא מפליא אותי".