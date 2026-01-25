ענקית הטכנולוגיה אמזון צפויה לבצע בימים הקרובים גל פיטורים נרחב, שעשוי לכלול כ‑14,000 עובדים נוספים, בעיקר בתפקידי מטה, פיתוח וניהול.

מדובר בהמשך ישיר לסבב פיטורים קודם שבוצע באוקטובר האחרון, במסגרתו סיימו את עבודתם כ‑14,000 עובדים נוספים. אם אכן יתממש הגל הנוכחי במלואו, מספר המפוטרים יעמוד על כ‑30,000 - מהלך שייחשב לגדול ביותר בתולדות החברה.

לפי דיווחים בסוכנות הידיעות רויטרס ובאתרים כלכליים מובילים, בין התחומים שייפגעו: שירות הענן AWS, תחום הריטייל והסטרימינג (Prime Video), משאבי אנוש ומחלקות תמיכה. מרבית המפוטרים הם עובדים ארגוניים, ולא עובדים לוגיסטיים או מהשירות בשטח.

המנכ"ל אנדי ג'סי טען כי הפיטורים נועדו לייעול מערכתי: "אנחנו בוחנים כל יחידה ויחידה, ומסירים שכבות ניהול מיותרות", הסביר. בנוסף, עלתה האפשרות כי חלק מהתפקידים שיבוטלו יוחלפו בטכנולוגיות מבוססות בינה מלאכותית, אם כי ההנהלה מדגישה כי אין מדובר בסיבה הבלעדית לצעדים.

המהלך עורר דאגה בקרב עובדים רבים, ובפלטפורמות פנימיות באמזון החלו להופיע תגובות סאטיריות וביקורתיות כלפי התרבות הארגונית, כולל אזכורים לעקרון ה"פיצה לשניים" של ג'ף בזוס, שלפיו אין לקיים צוותים הגדולים מקבוצה שיכולה להתחלק בשתי פיצות.

אמזון, המעסיקה כיום למעלה מ‑1.5 מיליון עובדים ברחבי העולם, מצטרפת לגל רחב של קיצוצים בענף ההיי־טק, אך היקף הפיטורים המדובר מדגיש את השינוי העמוק שעובר על תעשיית הטכנולוגיה - גם בקרב החברות החזקות והוותיקות ביותר.