הרב מדן בעדות מטלטלת ערוץ 'משב', ארגון רבני צהר

בסרטון חדש שפורסם בערוץ "משב", שובר הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון ומבכירי הרבנים בציונות הדתית, את קשר השתיקה סביב אחת התופעות הקשות והמוכחשות ביותר: פגיעות מיניות טקסיות בתוך הציבור הדתי.

הרב מדן מציג בדבריו תמונה מדאיגה של עצימת עיניים קהילתית, ומעיד כי הגיעו אליו עדויות אישיות וישירות על המתרחש. "העובדות שאני עומד לדבר עליהן היום נראות על פניהן כמופרכות לחלוטין וכמו פרי דמיון חולני", אומר הרב, אך מבהיר: "למרות זאת אני עומד על כך. הגיעו אליי אישית ידיעות ברורות מהורי נערים על אלימות מינית שהופנתה כלפיהם בטקסים שנעשים בשם טקס דתי או חברתי".

בדברים נוקבים במיוחד, מצביע הרב על הסכנה שבקרבה לפוגעים, שאינם גורמים זרים ומרוחקים, אלא חלק מהמרקם העדין ביותר של חיי הקהילה. "לעיתים הם קשורים לאנשים שהם חברים שלנו. יושבים איתנו בספסל בבית הכנסת, לומדים איתנו שיעור דף יומי או חברים שלנו לעבודה, והם נגועים בתופעה הזאת".

הרב מדן טובע את המושג "נרקיסיזם חברתי" כביקורת על הלך הרוח במגזר. לדבריו, ההצלחות של הציונות הדתית בשנים האחרונות, הן בצבא והן בפעילות החברתית, יצרו "מראה מגזרית" שמציגה ציבור "טהור, יפה ונקי", מה שגורם לקושי אמיתי לקבל ביקורת ולהכיר בבעיות קשות. "דברים שקרו אצלנו, לידינו, ואם היינו מתכופפים מתחת לשולחן היינו רואים אותם. זה קורה", הוא מתריע.

בהתייחסות לחומרת המעשים, משווה הרב מדן את הפגיעות הטקסיות ל"עבודת הבעל" הקדומה ולשפיכות דמים, ומזהיר כי אם החברה לא תתעורר ותקשיב למצוקת הילדים וההורים, היא תישא באחריות קולקטיבית. "אם לא נתקן את הדבר הזה, לא נוכל לרחוץ את כפות ידינו על העגלה הערופה בנחל ולהגיד 'ידינו לא שפכו את הדם הזה'".