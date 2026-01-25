השליח האמריקני המיוחד למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, מתייחס לקידום שלב ב' של העסקה עם חמאס לאחר פגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו אמש.

בציוץ שפרסם כתב וויטקוף בנוגע לפגישה כי "ארצות הברית וישראל מקיימות מערכת יחסים חזקה וארוכת שנים הבנויה על תיאום הדוק וסדרי עדיפויות משותפים.

הדיון היה בונה וחיובי, כאשר שני הצדדים מסכימים על הצעדים הבאים ועל חשיבות שיתוף הפעולה המתמשך בכל העניינים החיוניים לאזור".

על פי הערכות במערכת המדינית וויטקוף רומז לכך שהושגה הסכמה על פתיחת מעבר רפיח - למרות שחמאס טרם השיב לידי ישראל את החלל החטוף האחרון רן גואילי הי"ד.