העיתונאי גדעון לוי פרסם טור בעיתון 'הארץ' שבו תקף את מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית יהודה ולד, בעקבות ציוץ שהעלה ברשת X ובו הבחין בין לוחמי צה"ל בעזה לבין ראשי הרשימה המשותפת.

ולד העלה שתי תמונות תחת הכיתוב "זה או אנחנו או הם" - האחת של לוחמי צה"ל בדרכם לפעילות בעזה, והשנייה של ראשי המפלגות הערביות בעת איחוד הרשימה המשותפת לקראת הבחירות.

לוי כתב בטורו: "אם זו הבחירה, בין ה'אנחנו' הללו ובין ה'הם', אני עם ה'הם' ללא היסוס". הוא הגדיר את תמונת החיילים כתמונה של ייאוש וחורבן, בעוד שתמונת הפוליטיקאים הערבים, לדבריו, מייצגת תקווה ובנייה.

לדבריו, ולד חשב להלך אימים על הישראלים מפני הרשימה המשותפת. לוי שאל: האם כל ישראלי יעדיף את "החיילים החמושים שצועדים אל עבר זירת הפשע שלהם, על פני הפוליטיקאים הערבים, מהמצטיינים בכנסת, נציגי האופוזיציה היחידה שקיימת כיום בישראל?"

בהמשך טען לוי כי ולד מצפה להזדהות עמו רק מפני שהוא מייצג חיילים יהודים ותהה: "כלום עלינו להזדהות עם ה'אנחנו' של ולד, רק מפני שהוא מייצג חיילים יהודים, גם אם הם נחשדים בהיותם פושעי מלחמה?"

הוא חתם באמירה כי אותם פוליטיקאים ערבים "הם גיבורים הרבה יותר מהחיילים שדורסים את עזה בנעלי הצנחנים האדומות שלהם. אם זו הבחירה, בין ה'אנחנו' הללו ובין ה'הם' הללו, אני עם ה'הם', בלא היסוס".

ולד הגיב בחריפות: "גדעון לוי ועיתון הארץ איבדו סופית ובאופן מוחלט את המצפן המוסרי והלאומי שלהם. המציאות בה עיתונאי ישראלי כותב בגלוי שהוא מעדיף את אחמד טיבי שהילל שהידים ואיימן עודה שתמך באויב בעזה על פני הלוחמים הגיבורים שמסכנים את חייהם למען בטחון ישראל- היא חרפה שאין כדוגמתה".

הוא הוסיף, "על השמאל הציוני מוטלת החובה להוקיע את הדברים האלו. לוחמי צה"ל הם האור והתקווה שלנו במדינה. מי שיצא להילחם בישובי העוטף ובעזה נגד האויב אחרי הטבח הנורא היו דתיים וחילונים שמאלנים וימנים שיחד פועלים לתקומת המדינה היהודית. זו המלחמה הכי מוסרית וצודקת בעולם. על זה בדיוק יהיו הבחירות הקרובות: יש אנשים שאיבדו את הדרך וכדי להכריע את הוויכוחים הפנימיים יהיה מוכנים להקים ממשלה בתמיכת פוליטיקאים תומכי טרור. כעת כל אחד מאתנו צריך לשאול את עצמו האם למרות שזה לא מושלם וקשה לו עם שותף כזה או אחר הוא עדיין בצד של מדינת ישראל וצה"ל, או שהוא בוחר בצד של תומכי האויב. המסיכות, כבר הוסרו לחלוטין".