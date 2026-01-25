אוהד חמו, הכתב לענייני ערבים של חדשות 12, מזהיר מפני פתיחת מעבר רפיח מצידה של ישראל - ללא שהיא שולטת באופן מוחלט בזהותם של הנכנסים והיוצאים בו - מה שכרגע נראה לא ריאלי.

"הבטיחו במערכת הביטחון אחרי צוק איתן שיידעו מה נכנס ויוצא מעזה ושידעו על מערך המנהרות ואני חושב שבמובן מסויים הממשלה תקועה בשישה באוקטובר ואז מוכנים לאפשר כניסה ויציאה מעזה ללא עיניים ישראליות שיפקחו. הרי המצרים אמרו שרק הם יחליטו מי נכנס ומי יוצא", ציין חמו.

הוא אמר שבעוד לפני כמה חודשים הממשלה התעקשה על מעבר רפיח - כעת נראה שהיא מנסה לאפשר את פתיחתו בהסכמה שבשתיקה. "הרי נתניהו, שייצר דעת קהל ישראלית ברורה לגבי מעבר רפיח ופילדלפי שאי אפשר בלי זה - וכמה חודשים אחרי זה בשקט ישראל מאפשרת את פתיחת מעבר רפיח".

חמו מסביר גם מדוע הוא מודאג כל כך מפתיחת המעבר. "מעבר רפיח הוא שייצר את חמאסטן, לא פילדלפי ולא המנהרות. המעבר הזה אפשר לעזה להפוך ליישות ג'יהאדיסטית איומה כל כך בגבול הדרומי".

"לאפשר כניסה חופשית במעבר מבלי שהגענו באמת לשלב ב', מבלי שחמאס מפורז והוא עדיין על ההגה בעזה - זה אסון מדיני", הוא מסכם.