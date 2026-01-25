הרב משה מרדכי רבינוביץ, בנו של האדמו"ר מביאלא אוסטרובא, נמצא הבוקר ללא רוח חיים בביתו בשכונת גבעת שאול בירושלים. הוא היה בן 36 בלבד בפטירתו.

בשעות הבוקר המוקדמות (ראשון) התקבל דיווח במוקד החירום על גבר שנמצא ללא רוח חיים בדירתו ברחוב אלקבץ.

בני המשפחה גילו אותו כאשר לא התעורר משנתו והזעיקו מיד את כוחות החירום. צוות מד"א שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו.

מתנדבי ארגון זק"א הוזעקו למקום וטיפלו בהעברת הגופה. בנצי אוירינג, מפקד זק"א מחוז ירושלים, אמר כי המתנדבים ליווו את המשפחה השכולה. הגופה הועברה לבית החולים הדסה עין כרם לבדיקה רפואית ולאחר מכן תשוחרר לקבורה.

הלווייתו תתקיים הלילה בשעה 20:00 מבית המדרש של חסידות ביאלא אוסטרובצא בגבעת שאול, ומשם להר הזיתים שם יקבר לצד אמו שנפטרה ב-2012.