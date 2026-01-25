מספר מצבות נותצו והושחתו בימים האחרונים בבית העלמין היהודי בשכונת לס קורטס בברצלונה, לאחר שאלמונים חדרו למקום וגרמו נזק רב לקברים.

הקהילה היהודית בעיר פרסמה הודעה חריפה שבה היא מזהירה כי מדובר בחלק מתהליך הסלמה מסוכן.

"זה לא מקרי. זו שרשרת שמתחילה בדיבורי שנאה בהפגנות וברשתות, נמשכת בשלטים וכרזות במרחב הציבורי, בסימון מטרות יהודיות - וכעת מגיעה לפגיעה פיזית", נכתב בהודעת הקהילה. "מסיסמאות לאיומים, ומהאיומים למעשים".

לדברי הקהילה, מאז מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023 חלה החמרה ניכרת באקלים הציבורי כלפי יהודים בספרד, והרשויות אינן עושות מספיק כדי לבלום את ההסתה. עם זאת, הודגש כי הקהילה מצפה מהרשויות לפעול בנחישות, לחקור את המקרה ולהגן על הדו-קיום בעיר.

במשרד החוץ גינו בחריפות את האירוע. בהודעה רשמית נמסר כי חילול בית העלמין הוא "מעשה נבזה" וכי אין להשלים עם נרמול של אנטישמיות בשיח הציבורי. ישראל, נאמר בהודעה, עומדת לצד הקהילה היהודית בספרד וקוראת לדחייה מוחלטת של שנאה כלפי יהודים.

דנה ארליך, הממונה על שגרירות ישראל בספרד, פרסמה הודעת גינוי בספרדית ובקטלונית והדגישה כי אנטישמיות בכל צורה אינה ניתנת להצדקה, וכי המאבק בה הוא אחריות של החברה כולה.

האירוע עורר תגובות גם בזירה הבינלאומית. הקונגרס היהודי האירופי פרסם הודעת סולידריות עם הקהילה בברצלונה והזהיר כי מדובר בחלק מדפוס רחב יותר של הסתה והפחדה.

לדבריו, כאשר שנאה מקבלת לגיטימציה בשיח הציבורי, המרחק לאלימות פיזית מתקצר, וחובה על הרשויות לפעול בנחישות.