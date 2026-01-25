תיק חקירת הירי בפורץ הבדואי ג'ומעה אל-דנפירי, שנורה למוות בידי חבר כיתת כוננות ביישוב רתמים, יוחזר למשטרה להמשך חקירה.

הירי התרחש בפברואר לפני שנה אז פרץ אל-דנפירי ליישוב יחד עם שניים נוספים. השלושה נעצרו על ידי כיתת הכוננות, אך במהלך העיכוב נורה אל-דנפירי בראשו ובעורפו. בחקירתו טען היורה כי הצעיר השתחרר מהאזיקון וניסה לתקוף אותו באמצעות סכין, מה שהוביל לירי.

בחודש ספטמבר נסגר התיק על ידי פרקליטות מחוז דרום מחוסר אשמה. הערר שהוגש בינואר 2025 טוען כי ההחלטה לסגור את התיק בלתי סבירה וכי גרסת ההגנה העצמית לא עומדת במבחנים המשפטיים.

היום, כך לפי דיווח ב'ynet', נמסר למשפחתו של אל-דנפירי שהערר שהגישה לפרקליטות המדינה באמצעות עורך הדין אבי חימי התקבל.

לטענת המשפחה, לא נבחנה טענת השתחררותו של אל-דנפירי מהאזיקון, וההקלטות מזירת האירוע מעלות סימני שאלה. עוד נטען כי הסכין נמצאה בכיסו ולא בידו, וכי ייתכן ונעשתה מניפולציה בזירה.

עו"ד אפרת גרינבוים קיבלה לאחר בחינת החומר את הערר והורתה להחזיר את התיק לחקירה משטרתית נוספת.