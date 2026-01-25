בצה"ל אישרו כי בתקיפה מדויקת שבוצעה הבוקר (ראשון) בדרום לבנון, חוסל מוחמד אלחסיני, המחבל ששימש אחראי הארטילריה של ארגון הטרור חיזבאללה בכפר ארזון.

במקביל לפעילותו הצבאית בארגון, עבד אלחסיני כמורה בבית ספר מקומי בכפר.

בצה"ל מסרו כי במהלך הלחימה היה אלחסיני אחראי על תכנון ירי לעבר ישראל, ולאחרונה עסק בשיקום יכולות הארטילריה של חיזבאללה בדרום לבנון.

בתקיפה נוספת שבוצעה במרחב ביר א-סנאסל בדרום לבנון, חוסל גם ג'ואד בסמא - מחבל נוסף של חיזבאללה, אשר פעל באתר לייצור אמצעי לחימה. בצה"ל הבהירו כי פעולותיהם של שני המחבלים מהוות הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון.

דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, התייחס לחיסול אלחסיני בטון עוקצני, והצביע על הצביעות המסתתרת מאחורי חזות אזרחית.

בציוץ שפרסם ברשת X כתב אדרעי: "המראה החיצוני עלול להטעות - יש מי שלובש ארשת של חינוך וכבוד ביום, אך בלילות שוקד על חורבן וטרור".

אדרעי הוסיף: "כך נראה המורה מוחמד אלחסיני, שבזמן שלימד ילדים בכפר ארזון, שימש בלילה כאחראי הארטילריה של חיזבאללה".

בהמשך פנה ישירות לתושבי הכפר ארזון ושאל: "כך שלחתם את ילדיכם לבית ספר שאחד מעמודיו היה טרוריסט מובהק?"