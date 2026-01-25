בשבוע שעבר עצרה מ.ס אשדוד רצף של חמישה הפסדים עם תיקו נטול שערים. הערב (ראשון) עצרה אשדוד רצף של ניצחונות, כזה שהיה שייך לאורחת מהבירה, בית"ר ירושלים כששוב סיימה בתיקו, הפעם בתיקו 1:1.

אשדוד שלא ניצחה כבר 11 מחזורי ליגה, עלתה ראשונה ליתרון משער מפתיע ומוקדם בדקה ה-7 של שחקנה המושאל מבית"ר, עילאי חג'ג'. מרגע זה ואילך הייתה רק קבוצה אחת על כר הדשא, האורחת מהבירה שהגיעה עם המוני אוהדיה שמילאו את האצטדיון הקטן באשדוד עד אפס מקום.

לאחר לחצים רבים, הצליחה בית"ר לחזור כשמהלך יפה בין ירדן שועה למחליף עדי יונה, הסתיים בבישול של יונה לשער בכורה של ירדן כהן בדקה ה-61. היה זה שער עשירי העונה של בית"ר ובישול עשירי שמגיע מתרומה של שחקן שעלה מהספסל - הכי הרבה בליגה העונה, יותר מכל קבוצה, דבר שמעיד יותר מכל על האיכות והעומק שיש בסגל הירושלמי.

הלחץ על אשדוד נתן את אותותיו ורק גדל כשזו נותרה בעשרה שחקנים לאחר הרחקתו של אג'יי בכרטיס צהוב שני ואדום, אך בית"ר לא הצליחה לנצל זאת בכדי לקבוע את המהפך המיוחל שלה, כשדווקא אשדוד היא זו שהייתה קרובה לנצח כשסתיו נחמני נותר לבדו מול מיגל סילבה, שוערה הפורטגלי של בית"ר שהצליח למנוע ברגלו שער ניצחון.

זה נגמר עם תיקו 1:1 כזה שעוצר את רצף ששת ניצחונות הליגה של בית"ר. שבעה ניצחונות ומעלה היו לה רק במסע ההישרדות שלה ב-2012 כשניצחה שמונה משחקים רצופים אז.

כך או כך, בית"ר שוב נחלצת מפיגור וחוזרת למקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל כשהיא עם נקודה אחת יותר מהפועל באר שבע.