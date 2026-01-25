מאות תורמי כליה מרחבי הארץ התכנסו הערב (ראשון) באירוע לציון 2,000 השתלות כליה שבוצעו בישראל - שיא עולמי, שזכה לאחרונה להכרה רשמית על ידי ספר השיאים של גינס.

האירוע התקיים בירושלים ביוזמת עמותת "מתנת חיים", בראשות הרבנית רחל הבר, הממשיכה את דרכו של מייסד העמותה, הרב ישעיהו הבר זצ"ל. באירוע השתתף גם נשיא המדינה יצחק הרצוג, ששיבח את התורמות והתורמים על פועלם יוצא הדופן למען הזולת.

"כל אחד ואחת מכם היושבים כאן, אתם אנשי 'מידת החסידות'. אתם האנשים שהכריעו שהסיכון שלהם נדחה מפני הוודאות שבחיי הזולת.", פתח הרצוג את דבריו. "הביטוי הזה, 'מידת חסידות', מקבל משנה תוקף דווקא היום, מול עולם שלעיתים מאבד את המצפן המוסרי".

בהמשך הוסיף: "כידוע, עד לפני ימים ספורים סירב ספר השיאים של גינס להכיר בשיא העולמי שלכם, במפעל החסד העצום הזה - מפעל של הצלת חיים. לא בגלל המספרים, אלא בגלל המיקום. בגלל שזו ישראל. והנה אל מול הצביעות שמקדשת חרמות על פני חיים, אל מול המוסר המעוות הזה, עיוות מוסרי שלשמחתנו תוקן - אתם התשובה הניצחת. אני שואב הרבה עידוד מההתפכחות הזאת, שכחלק ממנה ספר השיאים של גינס קיבל את המציאות ומכיר בכם כשיאני עולם".

הרצוג התייחס לחשיבות הערכית של המעשה: "היכולת להיות מגדלור מוסרי ו'אור לגויים', גם כשיש בהם מי שמנסים לכבות את האור. היכולת להחזיק במוסר צלול ובהיר של קדושת החיים, דווקא כשהעולם סביבנו מתבלבל. הלוואי והאנושות כולה יכלה לצפות בשידור חי מכאן שכולם יראו איך נראים טוב ואור מזוקקים, איך נראה תיקון עולם".

הנשיא גם חלק כבוד לרב הבר ז"ל שהפך את כאביו האישיים לחזון של חסד והצלת חיים: "איש שידע גם כאב בחייו, אך במקום לשקוע בו, בחר להצמיח ממנו ישועה לרבים. הוא חלם על עולם שבו אף אדם לא ימות רק כי חסרה לו כליה. ואתם, כל התורמות והתורמים אלה שכאן ואלה שלא - אתם הגשמת החלום שלו".

את נאומו סיים הרצוג בתפילה "לחיזוק ידי הלוחמות והלוחמים הגיבורים שממשיכים לעמוד על המשמר בכל החזיתות, ולהחלמה ורפואה שלמה - לפצועים בגוף ובנפש. וכמובן, ובכל הכוח - נישא תפילה וזעקה גדולה, להשבת גיבור ישראל רן גואילי לנוף מולדתו".