יומיים בלבד עברו מאז איבדה הפועל ת"א יתרון גדול, בן 27 נקודות כשהפסידה לפרטיזן בלגרד במפעל היורוליג במה שעשוי לגרום לה לאבד את המקום הראשון בטבלת מפעל הכדורסל היוקרתי ביותר באירופה.

יומיים אחרי, הערב (ראשון) הפועל תל אביב כמעט וחוותה זאת שוב, הפעם במסגרת ליגת העל הישראלית בכדורסל, ליגת ווינר סל.

האדומים מת"א אירחו הערב את האדומים מבירת הנגב, הפועל באר שבע/דימונה למשחק במסגרת המחזור ה-15 בליגת ווינר סל בהיכל מנורה מבטחים וכמו כל משחקיה האחרונים הייתה רחוקה מלהציג את היכולת שאפיינה אותה במשך מרבית העונה עד כה.

למעשה, לאורך רוב המחצית הראשונה הייתה הפועל ת"א בפיגור ולזו השניה יצאה מחדר ההלבשה מעט אחרת, מה שאיפשר לה להפוך ולעלות ליתרון מבטיח, יתרון בן 15 נקודות, ארבע דקות לסיום המשחק.

נדמה היה שהפעם התל אביבים ישייטו בדרך לניצחון.

ריצת 15:0 של האורחים מבאר שבע השוותה את התוצאה וכפתה - הארכה.

בהארכה הפועל ת"א העמוקה והמנוסה יותר היא זו שניצחה, אך גם זה לא היה בקלות גדולה מדי, כשלוח התוצאות הראה לבסוף 108:112 לזכות מוליכת טבלת היורוליג הפועל ת"א.

עם הניצחון הערב הפועל שומרת על מקומה הראשון גם בטבלת ליגת העל בכדורסל כשהיא עולה למאזן 1:14. במוצאי השבת שוב תארח הפועל יריבה אדומה, כזו שהפסידה לה באולמה הביתי הזמני היכל מנורה מבטחים שבתל אביב - כשתארח את הפועל ירושלים למשחק ישיר במסגרת שלב רבע גמר גביע המדינה בכדורסל. בכושר הזה ועם איך שזה נראה, הכל עוד אפשרי ברבע הגמר.