הזמרת אוריה משחררת שיר חדש בשם "להיות באמת" שמתאר את "הקולות המגוונים שחיים בתוכנו ועל הרצון להביא אותם החוצה".

הטקסט עוסק בקונפליקט שבין הרצון להיתפס כחזקה, רגועה או "נכונה", לבין הקולות הפנימיים המבקשים ביטוי - גם אם הם כואבים, מבולגנים או לא מתאימים לתבניות חברתיות.

בין השורות עוסקת אוריה גם בקושי להיראות, בציפיות מבחוץ, ובתחושת הפער בין איך שהיא נראית לאחרים לבין מה שמתחולל בתוכה.

לצד זה, מופיע רצון להיות פשוטה, ישירה ונוכחת - בלי פחד להתרוקן או להישבר. השיר מסתיים במילים: "הייתי רוצה יותר / לא לנסות להישאר / לראות אותי באור אחר / להתבודד / עם הלב לצאת / הייתי רוצה להיות באמת".

"יש בי כ"כ הרבה גוונים והייתי רוצה להצליח להביא את כל החלקים שבי החוצה ללא הניסיון להצטייר כמשהו מושלם", היא משתפת, "להסכים לתת מעצמי לכל מי שסביבי בלי לפחד להתרוקן, לתת אור - בלי להכבות".