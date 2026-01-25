שלושה ימים עברו מאז ניצחה מכבי ת"א את פנאתינייקוס היוונית בתום דרמה גדולה. הערב (ראשון) שוב ניצחה מכבי, שוב בתום דרמה, כשהפעם היה זה מול מכבי רמת גן מליגת העל בכדורסל באולמה הביתי, אולם זוסמן.

כמו יריבתה העירונית הפועל, גם מכבי נזקקה לדרמה בכדי לנצח יריבה במסגרת המחזור ה־15 של ליגת ווינר סל, אך זו הצליחה לעשות זאת ב-40 דקות של משחק ולא הצטרכה להארכה.

אחרי שבסיבוב הקודם רמת גן הובילה למשך 34 דקות במצטבר אך רבע רביעי חלש בו קלעה 7 נקודות בלבד, הובילה אותה להפסד דרמטי בתוצאה 81:84. הערב באולם הביתי קיוותה רמת גן לנצח את המכבים מת"א אך גם הפעם לא הצליחה לעשות זאת בתום דרמה גדולה.

ריצת 1:10 של מכבי רמת גן ברבע הרביעי הורידה את ההפרש כבר לנקודה אחת בלבד, אך תמיר בלאט שסחב את מכבי לניצחון בחמישי האחרון במסגרת היורוליג על קבוצת הפאר היוונית, פנאתינייקוס, היה שם שוב עבור מכבי בזמן הנכון.

רצף של שלשות שלו ברבע הרביעי והמכריע היו יותר מדי עבור רמת גן, כשזה סיים את המשחק כולו עם 23 נקודות.

זה נגמר עם 98:91 לזכות מכבי שנותרת צמודה בצמרת טבלת ליגת העל בכדורסל ליריבה העירונית, הפועל ת"א.