כל אוהד ספורט ישראלי יודע - אחת הערים שהכי קשה לאוהדים להגיע אליה היא דווקא החשובה מכולן, עיר הבירה, העיר שחוברה לה יחדיו.

הכבישים והפקקים בדרך לבירה, התחבורה הציבורית שכמעט ולא קיימת, מקומות החניה המעטים בסמוך לשני מתקני הספורט הגדולים שבעיר וגם דרכי הגישה אליהן. לא קל עבור אוהדי כדורסל וכדורגל כאחד.

ואם כל זה לא מספיק, אז ביום שבו מתקיימים שני משחקים חשובים בשני המתקנים הגדולים שבעיר, היכל הפיס ארנה ואצטדיון טדי, קשה אפילו יותר לחובבי ואוהדי הספורט.

יום כזה יהיה בעוד שבוע וחצי, כאשר הפועל ירושלים תארח בהיכל הפיס ארנה את קלוז' הרומנית למשחק במסגרת מפעל היורוקאפ האירופי ובאותו היום ממש תארח בית"ר באצטדיון טדי הסמוך את בני יהודה למשחק במסגרת שלב רבע גמר גביע המדינה בכדורגל.

עבור שתי הקבוצות הירושלמיות מדובר במשחק יוקרתי על תואר וחשוב מאין כמותו, כאשר הפועל נאבקת על המקום הראשון המוביל ליתרון הבייתיות בפלייאוף היורוקאפ האירופי ואילו בית"ר מתמודדת לא רק על אליפות המדינה בכדורגל כי אם גם על הגביע ורוצה לזכות בעונה אחת בכל התארים האפשריים כולם.

משכך, לאחרונה פנו נציגים מקבוצת הכדורסל הבכירה של העיר בבקשה להזיז את משחקה של בית"ר מאותו היום, בשל העומס הרב ומצוקת החניה הקשה שעשויה לפקוד את האיזור.

על פי הודעת מועדון הפועל ירושלים, אלה פנו לראש העיר משה ליאון, ליו"ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ ולמשטרת ישראל בכדי שיזיזו את משחק הכדורגל במסגרת רבע גמר גביע המדינה, אך ללא הועיל.

“קיום משחק בטדי במקביל למשחק בפיס ארנה יוצר סכנה בטיחותית ממשית וברורה לציבור האוהדים ולפגיעה מהותית בחווית האוהדים של הפועל, כאשר מתחם הפיס ארנה ואצטדיון טדי אינו ערוך לקליטת כמות כה גדולה של קהל בו זמנית", נכתב בהודעה.

למרות הלחצים והבקשות, המשחק בטדי הוקדם בשעה אחת בלבד לשעה 19:00, כאשר משחק הכדורסל יחל שעה לאחר מכן.

בינתיים בהפועל ירושלים החליטו להקדים תרופה ולפעול במהירות, כאשר הודיעו כי שריינו את חניון הגן הטכנולוגי לאוהדי הפועל ירושלים בלבד.

על פי הודעת המועדון האדום מהבירה, החניון לטובת אוהדי הפועל יהיה פתוח מהשעה 17:00 ויהיה ללא עלות כאשר חניה בו תהיה בכפוף להצגת כרטיס למשחק מול קלוז' הרומנית. פיתרון לדוחק הרב?