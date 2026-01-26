הכתב הצבאי דורון קודש מנתח את החלטת הקבינט בנוגע למעבר רפיח ומוצא בה מספר סתירות שלדבריו מרוקנות מתוכן את עמדת השרים.

לדבריו השרים כלל לא נדרשו להצביע על פתיחת המעבר, שכן הסכמה זו ניתנה מראש במסגרת "תוכנית 20 הנקודות" של הנשיא טראמפ. קדוש תוהה מדוע, אם כך, טענה לשכת רה"מ בשבוע שעבר שיתקיים דיון בנושא. הוא מבהיר כי למעשה השרים בקבינט עודכנו על ההחלטה ולא היו שותפים לה.

הוא תוהה האם הפעולה לאיתור החלל החטוף רן גואילי בבית הקברות בסג'עיה נדחתה לעיתוי הנוכחי כדי להפחית את הביקורת הציבורית על פתיחת המעבר ובעיקר מודאג מכך שישראל בעצם "מכשירה" את חמאס, כלשונו, כשהיא מאפשרת את פתיחת המעבר.

קדוש מציין כי "אם ישראל מאפשרת את פתיחת מעבר רפיח, היא בעצם מאשרת פה רשמית שחמאס ביצע "100% מאמץ" להשבת כל החטופים החללים! איזו מחמאה ישראלית מרשימה לחמאס".

הכתב מבקש להזכיר את העובדות בשטח. "חמאס גרר רגליים במשך שבועות רבים בהשגת מידע על גואילי, חמאס לא העביר לישראל את כל המידע שהיה ברשותו, וגם הפעולה הצבאית שמתנהלת כרגע מתבססת על מידע מודיעיני של ישראל ולא של חמאס. איך נאמר בעדינות, 100% מאמץ - זה לא.

גם בצה"ל סבורים ותדרכו אתמול באופן מפורש ש"לא זיהינו להיטות או מחויבות גדולה בחמאס למצוא את גואילי אז למה לשכת רה"מ מחמיאה ככה לחמאס?", תוהה קדוש.