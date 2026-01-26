כוחות צה"ל ממשיכים היום בחיפושים אחר החלל החטוף החלל רן גויאילי. בסוף השבוע החל מבצע "לב אמיץ" להשבת רן גאוילי - אחד מתוך שורה של מבצעים, שרובם בוצעו עד כה בחשאיות.

עד לשעות הבוקר, לא נרשמה פריצת דרך והכוחות טרם איתרו ממצאים בשטח.

על פי הדיווח של ירון קדוש בגל"צ במסגרת הפעילות בבית הקברות בעזה, נפתחו עד כה למעלה מ-200 קברים. בצה"ל החלו להיערך למתן סיוע נפשי וליווי טיפולי לצוותים הפועלים במקום.

בתוך כך ישראל הסכימה לפתוח את מעבר רפיח באופן מוגבל - כך הודיעה אמש (ראשון) לשכת ראש הממשלה, בתום דיון הקבינט המדיני-ביטחוני שנערך בנושא. על פי ההודעה, פתיחת המעבר תתאפשר לאדם אחד בכל פעם, תחת פיקוח ישראלי מלא, אך מתנה את הצעד בשיתוף פעולה מלא של חמאס ו"מיצוי הפעולה" להשבת החטוף החלל רן גואילי.

"במסגרת תכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, הסכימה ישראל לפתוח את מעבר רפיח פתיחה מוגבלת למעבר אדם בלבד עם מנגנון פיקוח ישראלי מלא. פתיחת המעבר הותנתה בהשבתם של כל החטופים החיים וביצוע 100% מאמץ מצד החמאס לאיתורם והשבתם של כל החטופים החללים", נכתב בהודעת הממשלה. "עם מיצוי הפעולה ובהתאם למוסכם עם ארה"ב, ישראל תפתח את מעבר רפיח".

שרים רבים התנגדו מלכתחילה לפתיחת המעבר, ובכך למעבר לשלב ב' בתוכניתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען כי מדובר ב"טעות גדולה ומסר רע מאוד". הוא הפציר בחברי הקבינט: "מספיק עם התמימות של וויטקוף וקושנר". השרה סטרוק הצטרפה לדברים: "אנחנו מעבירים את עזה לרשות הפלסטינים - בדם ילדינו. בסוף נקבל החלטה לשלוח חיילים להילחם בחמאס, ואז מה נגיד?".