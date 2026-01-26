ועדת החינוך של הכנסת תקיים היום (שני) דיון חירום בעקבות האסון שאירע בשבוע שעבר במעון לא מפוקח בירושלים, בו מצאו את מותם הטראגי שני פעוטות. הדיון ייערך במשותף עם הוועדה לזכויות הילד וועדת העבודה והרווחה.

במהלך הדיון יוצגו נתונים עדכניים של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, החושפים פערים גדולים בשיעור שילוב פעוטות במסגרות מפוקחות ברחבי הארץ.

המידע שיוצג לחברי הוועדה

על פי הנתונים, בשנת הלימודים תשפ"ה (2024/25) קיים פער של עשרות אלפי פעוטות בין מספר הילדים עד גיל שלוש לבין מספרם במסגרות מפוקחות.

בירושלים לבדה מדובר בפער מוערך של כ-55 אלף ילדים. גם בערים נוספות כמו בית שמש, בני ברק, רהט ותל אביב-יפו קיימים אלפי פעוטות שאינם במסגרות מפוקחות.

הנתונים מצביעים על פערים גדולים בין הרשויות: בירושלים רק 21% מהפעוטות נמצאים במסגרות מפוקחות, ובחלק מהרשויות בפריפריה ובחברה הערבית השיעור אף נמוך מ-15%. לעומת זאת, בנס ציונה, ראש פינה והר אדר יותר מ-90% מהפעוטות משולבים במסגרות מפוקחות.

יו"ר ועדת החינוך, ח"כ צבי סוכות, אמר בעקבות הנתונים, "מציאות בה בעיר הבירה של מדינת ישראל רק 21% מהילדים בגיל הרלוונטי רשומים במעון מפוקח היא מזעזעת ודורשת טיפול דחוף ביותר".

"ביקשתי לכנס באופן דחוף את הוועדה לדיון חירום כדי לתת מענים מידיים ומענים לטווח הארוך לטיפול בתופעה. לא נקבל מציאות בה מאות אלפי ילדים בגיל הרך בישראל מטופלים ללא פיקוח ממשלתי. בעז"ה נקדם במהירות את הצע"ח להקמת הרשות לגיל הרך בישראל ונסדיר יחד עם משרד החינוך את הטיפול בגיל הרך בצורה מקיפה".