מעבר רפיח צפוי להיפתח בקרוב ליציאת תושבים מרצועת עזה, במסגרת מתווה חדש שגובש באישור ראש הממשלה בנימין נתניהו.

על פי הדיווח בגלי צה"ל, מחבלי חמאס, לרבות פעילים זוטרים, ובני משפחותיהם צפויים לקבל היתר לצאת מעזה למצרים - מבלי לעבור בידוק ביטחוני ישראלי.

בשלב היציאה מעזה, תבוצע בדיקה וזיהוי על ידי משלחת של האיחוד האירופי, בסיוע אנשי הרשות הפלסטינית שאושרו מראש על ידי מערכת הביטחון הישראלית.

החותמת על מסמכי היציאה תהיה של הרשות הפלסטינית, והפיקוח הישראלי על התהליך ייעשה מרחוק בלבד, ללא נוכחות פיזית של גורמים ישראליים במעבר.

הכניסה לרצועה תבוצע בשני שלבים: תחילה בידוק ראשוני של האיחוד האירופי במעבר רפיח, ובהמשך העברת הנכנסים דרך נקז בשטח שבשליטת ישראל, שם יתבצע בידוק ביטחוני של גורמי הביטחון הישראליים במטרה למנוע הברחות או כניסה של גורמים שאינם מאושרים.

היקף היוצאים והנכנסים טרם נקבע סופית, אך ההערכה היא כי מדובר במאות בודדות ביום, בהתאם ליכולת הבידוק של המשלחות השונות.

על פי הדיווח, שב"כ יאשר מראש את זהויות היוצאים והנכנסים על בסיס אבחון ביטחוני, ובין היתר תתאפשר יציאה של פעילי חמאס שלא מעורבים ישירות בפעילות טרור, וכן של בני משפחותיהם.