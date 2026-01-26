חשד לשוחד והימורים בליגה דוברות המשטרה

המשטרה עצרה הבוקר (שני) 17 חשודים מתחום הכדורגל, בחשד למעורבות בהטיית משחקים בליגה הלאומית, שוחד, הימורים אסורים והלבנות כספים, תוך שימוש בקבוצת כדורגל כפלטפורמה לפעילות פלילית של ארגון פשע.

החקירה הסמויה התנהלה במשך חודשים בהובלת ימ"ר חוף ובשיתוף פעולה הדוק עם ההתאחדות לכדורגל, בעקבות חשדות שעלו להתנהלות בלתי תקינה של קבוצה בכירה בליגה הלאומית.

לפי החשד, ארגון פשיעה חדר לפעילות הכלכלית והניהולית של הקבוצה, רכש והשפיע על תוצאות משחקים באמצעות שוחד כספי, וביצע הימורים אסורים בארץ ובחו"ל על תוצאות ידועות מראש. כך, לפי החשד, הופקו רווחים פליליים של עשרות מיליוני שקלים.

בנוסף, על פי החשדות, שימשה הקבוצה צינור להעברת כספים ממקורות פליליים לצורכי הלבנת הון. בין היתר נבדק חשד לקיומם של חוזים כפולים עם שחקנים, במטרה להסתיר את סכומי הכסף האמיתיים המעורבים.

מהמשטרה נמסר כי בתום החקירה יוחלט אם להביא את החשודים לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם, בהתאם לצרכי החקירה.