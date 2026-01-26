על רקע הדיווחים אודות הטבח המחריד שבוצע באיראן, מפגינים איראנים האשימו אמש את הנשיא דונלד טראמפ בכך שלא סיפק את הסיוע שהבטיח.

"הוא בגד בנו", אמר אחד המפגינים בראיון ל"גרדיאן" הבריטי. "טראמפ שונא אותנו יותר מאשר את המנהיג העליון חמינאי, כי האידיאולוגיה של חמינאי ומשמרות המהפכה האסלאמיים ברורה.

"טראמפ הבטיח וחזר על ההבטחה שהוא יירה באדם שירה בנו. טראמפ הוא המנהיג הנמוך ביותר שראה העולם".

"הגופות שלמות, אבל הלבבות והמוחות שבורים. לרגע אתה מרגיש שמח שסוף סוף הצלחת לקבל גישה לאינטרנט. ואז מיד תופסת אותך אשמה - למה אתה שמח בזה? למה אתה עדיין נושם, אדם חסר תועלת?".

המפגינים הוסיפו: "אנחנו באמת מצטערים על עצמנו, כי הפכנו לכל כך אומללים שאנחנו מחכים בחוסר סבלנות שמדינה אחרת תתקוף את ארצנו, בתקווה שהיא תציל אותנו. וגם אז, אין ערובה שזה יקרה".

ארגוני זכויות אדם וערוצי אופוזיציה דיווחו בימים האחרונים על עשרות אלפי הרוגים בהפגנות נגד המשטר.