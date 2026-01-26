הכנסת אמורה לאשר היום את תקציב 2026 בקריאה ראשונה. דגל התורה וש"ס צפויים לתמוך בקריאה הראשונה תוך הצבת איום לקראת ההצבעה הסופית.

לאורך ליל אמש עמל ראש הממשלה נתניהו לשכנע את המפלגות החרדיות לתמוך והם חזרו וחידדו: נעביר את הקריאה הראשונה אך אם לא יהיה חוק גיוס בנוסח הרצוי - נפיל את התקציב בהמשך.

ללא קולות המפלגות החרדיות אין קואליציה והתקציב משמש עבורם כמנוף הלחץ המרכזי על הממשלה.

האיחור בהעברת התקציב כבר גובה מחיר כבד. מאז תחילת השנה המדינה מתנהלת בתקציב המשכי - כל משרד מוציא חודש אחד מתוך שנים-עשר מתקציב 2025 המיושן.

החשב הכללי יהלי רוטנברג מדבר על פער מצטבר של 55 מיליארד שקל שפוגע ביכולת לקדם תוכניות, לגייס עובדים ולהוציא פרויקטים לפועל. הוא כבר הורה למשרדים להיערך לתרחיש שהממשלה תיפול והמדינה תמשיך להתנהל בתקציב מיושן עד הסתיו.

התקציב עצמו הוא הגבוה בתולדות המדינה - 660 מיליארד שקל עם גירעון של 3.9% שעשוי לגדול אם מערכת הביטחון תקבל את דרישתה ל-8 מיליארד נוספים מעבר ל-112 מיליארד שכבר כלולים.