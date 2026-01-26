מפלגת "בנט 2026" הודיעה הבוקר (שני) כי הגישה תלונה במשטרה נגד מפלגת הליכוד, בטענה לזיוף בזדון לאחר שפורסמה תמונה ערוכה ושקרית בחשבון הרשמי של הליכוד ברשת X.

לטענת המפלגה, מדובר בתמונה שנערכה באופן מכוון ומטעה, ושמציגה לכאורה שיתוף פעולה בין יו"ר המפלגה נפתלי בנט לבין הרשימה המשותפת.

בנוסף לתלונה הפלילית, הודיעה המפלגה כי תגיש בקרוב עתירה לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת.

"מדינת ישראל ניצבת בפני מערכת בחירות גורלית, לפיכך נדרש להציב קווים אדומים כבר עכשיו", נמסר מהמפלגה. "נילחם בכל ניסיון לייצר פייק ניוז שמרעיל את השיח ומפלג את המדינה. בקרוב נתקן".