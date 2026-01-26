בט"ו בשבט הקרוב (1.2.26), תתקיים במערת צדקיהו שבירושלים הופעה חגיגית של האמן שולי רנד, אשר יארח את השחקן והזמר בר צברי לערב מוזיקלי מיוחד המשלב זהות יהודית, פיוט ומוזיקה ישראלית־עכשווית.

המופע יתקיים באחד האתרים ההיסטוריים המרשימים בירושלים, המזוהה לפי המסורת עם מנוסתו של צדקיהו מלך יהודה בעת חורבן הבית הראשון.

שולי רנד יבצע במהלך המופע שירים מוכרים ואהובים, לצד יצירות חדשות מהאלבום האחרון "רצוא ושוב". בר צברי יתארח במופע בשילוב מוזיקלי בין עולמות של שירה, רגש ומסורת.

לפני המופע יוזמנו המשתתפים לסיור לאור ירח מלא בטיילת החומות, הכולל גם ביקור באתר הארכיאולוגי של השער הקדום של ירושלים.

מפגש חד־פעמי של מוזיקה, מסורת ורוח - הצטרפו לשולי רנד ובר צברי בערב יוצא דופן.

צילום: פמ"י

האירוע יתקיים במעמד שר המורשת, ח"כ עמיחי אליהו, ומהווה חיבור ייחודי בין תרבות, רוח וזהות יהודית, בלב ליבה של העיר העתיקה.

ההשתתפות כרוכה בתשלום סמלי של 30-40 ש"ח, בהתאם לבחירת המשתתפים אם לכלול את הסיור.

מערת צדקיהו, המכונה גם "מערת המלכים", היא אתר תת־קרקעי היסטורי עצום מימדים, שזכה להתעניינות רבה הן במחקר והן במסורת היהודית.

המערה שימשה לאורך ההיסטוריה כמקור לחציבת אבנים לבניית ירושלים, ונחשבת למוקד רוחני־תרבותי משמעותי בעיר. כיום מוצעים בה סיורים וחזיונות אור־קוליים מרשימים.

פרטים נוספים:

מתי: בט"ו בשבט הקרוב (1.2.26). סיור ב-19:00 (יציאה מכיכר צה"ל), מופע ב-21:00

איפה: מערת צדקיהו, ירושלים

עלות: 30-40 ₪

שאטלים: ללא תשלום מרחוב שבטי ישראל 14, החל מהשעה 20:00

מהטיילת אל המערה: סיור לילי ומופע בלתי נשכח בלב העיר העתיקה.