עדות דרמטית הושמעה לאחרונה בבית המשפט המחוזי בלוד, כאשר אלוף (מיל') יהודה פוקס, מי שכיהן כמפקד פיקוד מרכז ב-7 באוקטובר, העיד כי לא בוצעה הסטת כוחות מהדרום לצורך שמירה על סוכתו של ח"כ צבי סוכות - בניגוד לטענות שפורסמו לאחר הטבח של חמאס.

את הדברים אמר פוקס במסגרת תביעת לשון הרע שמנהל ח"כ סוכות נגד אלוף (מיל') דן הראל, אשר טען בעבר כי גדוד שלם מצה"ל הוסט מהדרום לשמירה על סוכות בצומת חווארה - טענה שעוררה סערה ציבורית.

פוקס העיד כי מדובר ב"סיפור שלא היה ולא נברא", והסביר כי לא מדובר בגדוד, אלא בפלוגה מיחידת אגוז שהגיעה מהצפון, כחלק מנוהל סדור של תגבור כוחות, ולא יועדה לשמירה על אדם מסוים.

הוא הדגיש כי לא ניתן לומר שהכוחות הגיעו לשמור דווקא על ח"כ סוכות אלא הגיעו כחלק מנוהל הזרמת כוחות שמבוצעת כהנחיית מטכ"לית בצה"ל.

במשך שנה וחצי נמנע פוקס מלהגיע להעיד בבית המשפט, אך לפני כשבועיים הביא אותו הראל לתת עדות - שחשפה את האמת: הטענה לא היתה ולא נבראה.

דגן וסוכות ביציאה מבית משפט צילום: דוברות

ח"כ צבי סוכות הגיב לעדות ואמר: "סופה של האמת לצאת לאור וטוב מאוחר מלעולם לא. אני מקווה שהדברים שהובהרו על ידי האלוף פוקס שהפריכו את האשמות שהוצגו ע"י חלקים מכלי התקשורת, יגרמו לאותם 'עיתונאים' ו'פרשנים' שבזמן אמת לא טרחו לברר את האמת, לפרסם כעת את עדותו הדרמטית והכנה של האלוף שפיקד בזמן אמת על האירועים בשטח".

גם ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, בירך על הדברים: "היום האמת יצאה לאור והספין השקרי נגד ההתיישבות קורס סופית. עדותו של אלוף הפיקוד בבית המשפט הוכיחה מעל לכל ספק את מה שזעקנו כל הזמן: לא הועברו גדודים מהדרום, לא היו כוחות מיוחדים לסוכה. גם אם היו מחליטים להעביר כוחות לשומרון על פי הערכת מצב, היה בלתי נתפס להאשים את ההתיישבות ביו"ש בטבח ה 7 באוקטובר, אבל קל וחומר כשמדובר בשקר מוחלט".

עוד הוסיף: "מצופה מכל המעלילים להתנצל בפני ההתיישבות בשומרון. הגיע הזמן להסיר את העלילה הלא תתואר הזו מעל המתיישבים שנמצאים בחזית, ולחדול מהדה-לגיטימציה ומהטלת השנאה. הניסיון המביש להפנות אצבע מאשימה כלפי חלוצי יהודה ושומרון - לא צלח ולא ייצלח".

את ח"כ צבי סוכות מייצגים עו"ד ברק קדם ואריאל חיומי ואת מועצה אזורית שומרון מייצגים עורכי הדין אייל בוקובזה וניצן גורן ממשרד עו"ד ווינברגר ברטנטל.

ההקשר הרחב כולל גם את תביעת הדיבה נגד העיתונאי אילן כפיר, שטען בעבר כי הצבת הסוכה של סוכות גרמה להסטת כוחות מהדרום. כפיר חזר בו מהדברים בפומבי ובכתב, לאחר תהליך גישור שקידם יוסי דגן. בעקבות ההבהרה, סוכות משך את תביעתו.