הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את דוח פני החברה ה-16, הסוקר את מצב האוכלוסייה בישראל בשנת 2024, בדגש על השפעת מלחמת חרבות ברזל. הדוח עוסק בין היתר בשינויים דמוגרפיים, כלכליים, בריאותיים, תעסוקתיים ובתחושת הביטחון האישי של התושבים.

בשנת 2023 נהרגו במתקפה ובמהלך השנה כולה 1,377 איש - מתוכם 828 אזרחים ו-509 חיילים. בשנת 2024 מספר הרוגי המלחמה ירד ל-406 - מתוכם 96 אזרחים ו-310 חיילים. תוחלת החיים בשנת 2024 ירדה ל-83.4 שנים (ללא הרוגי המלחמה), לעומת 83.8 בשנה הקודמת.

במהלך שנת 2024 מספר המפונים מיישובי עוטף עזה ירד מ-76.8 אלף ל-4.4 אלף בלבד. לעומת זאת, בגבול הצפון עלה מספר המפונים מ-51.9 אלף בסוף 2023 ל-63.1 אלף בסוף 2024, כולם מיישובים בטווח של עד חמישה קילומטרים מהגבול.

91.1% מבני 20 ומעלה דיווחו שהם מרוצים או מרוצים מאוד מחייהם בשנת 2024 - שיעור דומה לשנה הקודמת ולשנים שלפניה, למרות המצב הביטחוני והחברתי. 30.0% מהאוכלוסייה דיווחו כי השתתפו בפעילות התנדבותית בשנת 2024 - שיעור שיא. ההתנדבות התמקדה בסיוע למפונים, בחקלאות ובעזרה לחיילים.

פגיעה רחבה בשוק העבודה וברווחה

שיעור התעסוקה הארצי ירד מ-61.3% ב-2023 ל-60.8% ב-2024. ביישובים הסמוכים לגבול לבנון השיעור ירד אף יותר - מ-63.0% ל-58.2%, וביישובים צמודי גדר בעוטף עזה נרשמה ירידה חדה מ-74.2% ל-67.1%.

בקרב העובדים הפלסטינים חלה ירידה חדה במשרות - מ-128.1 אלף לרק 41.2 אלף ברבעון הרביעי של 2023. לעומת זאת, מספר העובדים הזרים עלה מ-132.3 אלף ל-165.2 אלף תוך שנה.

בתחום הרווחה, עלה מספר האנשים עם מוגבלות מ-1.163 מיליון בשנת 2023 (11.7% מהאוכלוסייה) ל-1.320 מיליון בשנת 2024 (13.1%). העלייה חדה במיוחד בקרב תושבי עוטף עזה: מספר בעלי מוגבלות נפשית ביישובים צמודי גדר זינק מ-1.6 אלף ל-8.6 אלף.

ביישובים צמודי גדר בעוטף עזה, לאחר ירידה חדה בתעסוקה בשנת 2024 (67.1%), נרשמה התאוששות ברבעון הראשון של 2025 - שיעור התעסוקה עלה ל-73.1%, כמעט בחזרה לרמה שלפני המלחמה.

למרות ירידה ביוני-יולי, מספר הלידות בספטמבר 2024 עלה ב-7.2% לעומת ספטמבר 2023 - נתון שיכול לשקף חוסן חברתי ואופטימיות לטווח הארוך.

עלייה חדה בתחושות דיכאון, ירידה באמון

לפי הדוח, שיעור החשים דיכאון בכלל האוכלוסייה עלה מ-25.5% ל-33.9%, וביישובים עד 15 ק"מ מגבול לבנון - מ-24.8% ל-36.5%. שיעור החשים לחץ עלה ל-67.9%. עם זאת, שביעות הרצון הכללית מהחיים נותרה גבוהה - 91.1%.

בקרב בני 20 ומעלה, אמון הציבור במוסדות המדינה ירד: אמון במערכת המשפט ירד מ-43.5% ל-42.2% ואמון בממשלה ירד מ-26.9% ל-24.6% - השיעורים הנמוכים ביותר מאז 2015.

ביישובי עוטף עזה נרשמה ירידה חדה יותר: אמון במערכת המשפט ירד מ-39.2% ל-29.3%, ובממשלה מ-34.0% ל-28.3%. לעומת זאת, ביישובי הצפון חלה עלייה קלה באמון.

פגיעה חדה בתחושת הביטחון האישי

55.1% מתושבי עוטף עזה דיווחו כי הם חוששים מאירועי טרור בסביבת מגוריהם - יותר מכל אזור אחר. שיעור החשים ביטחון אישי ירד מ-84.6% ל-65.2%. גם יכולת ההליכה לבד בשעות החשכה צנחה מ-80.4% ל-64.9% באזור זה.

בקרב תושבי גבול לבנון הנתונים יציבים ואף חיוביים יותר: שיעור החשים ביטחון אישי עלה מ-74.1% ל-76.9%, ושיעור החשים ביטחון כללי נותר דומה לאוכלוסייה הכללית.