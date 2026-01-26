הרב יוסף זיני, אביו של ראש השב"כ דוד זיני, פרסם היום (שני) הודעה חריגה בעקבות רמיזות על פרשה ביטחונית רגישה שנחקרת בימים אלה.

"אין לנו ספק כלשהו שהכול שקר גס", כתב הרב זיני, והוסיף: "אפילו יביאו סרטון, ותמונות המוכיחות כביכול, אין שום ספק שהכול פוברק, על מנת להזיק ל'חשוד' ולמשפחתו. כל מי שיאמין לסיפור הזה הוא בגדר עוזר לשפיכות דם צדיקים!".

בתוך כך, בחדשות 12 פרסם גיא פלג בסוף השבוע כי פרשה ביטחונית חדשה נחקרת בימים אלה, וכשתותר הפרשה לפרסום - היא צפויה לעורר רעש גדול.

"מדובר בפרשה רגישה מאוד, שגורמת ועוד תגרום אי נוחות גדולה מאוד בצמרת מערכת הביטחון", אמר פלג.

העיתונאי אבישי גרינצייג כתב כי מדובר ב"אירוע חמור", אך ציין כי "פחות חמור ממה שחשבו מלכתחילה". לדבריו, "דוד זיני יישאר ראש השב"כ" והוסיף כי "הרב זיני רק מזיק לבן שלו".